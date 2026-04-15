Qui sont les premiers distributeurs Denza ?

Quelques jours après son lancement en grande pompe à l'Opéra Garnier à Paris (75), Denza, la marque premium du constructeur chinois BYD, déploie sa stratégie pour son réseau français.

Très rapidement, la marque sera distribuée dans six concessions. La première, qui a récemment ouvert, se situe à Saint-Germain-en-Laye (78), détenue par Car Lovers. La seconde est à Cannes (06) et appartient au groupe Chopard. D'ici l'été, quatre autres points de vente seront inaugurés : à Marseille (13) par Maurin, à Lyon (69) par Chopard, à Paris par Harmony et à Lille (59) par Autosphere.

"D'ici la fin de l'année, nous avons pour ambition d'être présents dans les dix plus grandes villes de France, explique Benoît Durupt, responsable des ventes chez Denza France. Les contrats sont en cours de signature, mais la prochaine ouverture validée sera celle de Strasbourg (67) par le groupe Kroely." À terme, le nombre de distributeurs pourra évoluer en fonction de l'engouement que rencontre la marque.

Une exigence premium

Contrairement à BYD, où les standards ont été adoptés au fil de l'eau par les distributeurs, Denza se veut beaucoup plus exigeant sur ce sujet. "Nous sommes une marque premium, nous souhaitons donc que les clients bénéficient d'une expérience premium", insiste Benoît Durupt.

S'il n'a pas communiqué sur les "Denza House", promues par Stella Li, la vice-présidente exécutive de BYD, lors de sa présentation à l'Opéra, ni sur le ticket d'entrée, Benoît Durupt donne les grandes lignes : un showroom de minimum 200 m², bien séparé de BYD, une ambiance premium selon les standards de la marque et un vendeur dédié a minima.

Bientôt 250 points de vente BYD

Tous les investisseurs Denza distribuent BYD. "Ce lien naturel nous permet de profiter de la capillarité du réseau BYD pour l'après-vente, poursuit Benoît Durupt. Tout le réseau BYD, s'il le souhaite, sera ainsi formé pour entretenir et réparer les modèles Denza."

Une capillarité qui sera exceptionnelle pour une marque premium, puisque BYD prévoit de passer d'ici dix-huit mois d'une centaine de points de vente à 250 adresses, ce qui le placerait en termes de concessions sensiblement au même niveau que des marques historiques, comme Ford.

Cinq modèles à venir

Pour parvenir à un tel nombre, BYD compte s'appuyer sur la vingtaine d'investisseurs que compte son réseau, mais ne s'interdit pas de s'ouvrir à d'autres groupes de distribution.

Cette année, la gamme sera composée de cinq modèles : la Z9 GT, un crossover du segment E, disponible en PHEV et en électrique, le monospace haut de gamme D9 PHEV, une sportive Z et deux SUV, le Denza B5 qui s'inscrira dans le segment D PHEV, et le Denza B3, un SUV électrique du segment C "qui arrivera plutôt début 2027", indique Benoît Durupt. Ces deux derniers véhicules sont distribués en Chine sous la marque Fangchengbao.

Des bornes de 1 000 kW

Le déploiement de la marque s'accompagne de la création de recharge de 1 000 kW, une offre unique sur le marché, qui permet de recharger de 10 à 97 % une Z9 en seulement dix minutes. BYD prévoit l'implantation de 300 points de recharge Flash Charging, dans les dix mois à venir, dont une grande partie dans le réseau. "Nous allons soutenir le réseau pour l'installation de ces bornes", précise Benoît Durupt, qui ne cache pas que l'implantation se fera au cas par cas en fonction des contraintes techniques.

Si Denza ne communique officiellement sur aucun volume, la marque compte atteindre 5 000 unités à moyen terme. Un pari ambitieux lorsque l'on connaît le coût de l'implantation d'une marque premium sur un marché européen très mature et surtout très attaché aux références traditionnelles.