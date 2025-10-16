BYD compte déployer un réseau de bornes de 1 000 kW pour accompagner le lancement de Denza en Europe

Lors de la Fashion Week de Milan en juin dernier, le constructeur BYD avait annoncé le lancement de sa marque haut de gamme Denza sur le marché européen. Le projet initial était un déploiement fin 2025 mais, selon nos informations, le chinois a décidé de décaler de quelques mois son introduction.

Le constructeur souhaite en effet que le lancement de Denza, annoncé désormais au printemps prochain, soit accompagné du déploiement de bornes de recharge de 1 000 kW, qui serait une première en Europe.

"Cette puissance existe déjà en Chine, nous a indiqué la filiale française du constructeur chinois. Pour l'Europe, nous sommes en cours de discussion avec des opérateurs (type Fastned, TotalEnergies, Electra, etc., NDLR) pour l'implantation de ce type de bornes. L'idée est de proposer des accumulateurs en amont des points de charge qui stockeraient l'énergie nécessaire afin de ne pas «tirer» sur le réseau existant."

Avec une telle puissance de recharge, le premier modèle de Denza qui sera disponible en Europe, la GT Z9, pourra recharger 400 km en seulement... cinq minutes ! Aujourd'hui, la recharge la plus rapide est proposée par les nouvelles générations de XPeng G6 et G9, qui affichent un 10 à 80 % en douze minutes.

Mercedes-Benz travaille aussi sur le sujet

BYD n'est pas le seul à travailler sur cette puissance de charge. Avec le concept car AMG GT XX présenté lors du dernier salon de Munich (Allemagne), Mercedes-Benz propose également des recharges aussi rapides.

Pour y arriver, le constructeur s'est appuyé sur une station de recharge adaptée conçue à l'origine pour les camions. Mais la différence entre les deux constructeurs est de taille. BYD commercialise déjà cette technologie sur des modèles existants en Chine (BYD Han et Tang), et en l'occurrence bientôt en Europe, alors qu'il ne s'agit que d'un concept chez le constructeur allemand.

BYD promet un réseau de 200 à 300 points de charge dans toute l'Europe pour la fin du premier semestre 2026. En France, la marque sera distribuée dans un premier temps dans quatre points de vente, un à Paris, l'autre à Lyon et deux dans le Sud.

La GT Z9 sera disponible en deux versions, électrique et hybride rechargeable (PHEV), appelée DM‑i. Long de 5,19 m, ce coupé quatre portes re­prend les codes des breaks de chasse des années 1970. D’ici deux ans, la marque prévoit de commercialiser trois autres mo­dèles, le monospace D9, le tout‑terrain Fangchengbao Bao 5, qui prendra en Europe le logo Denza, et un autre SUV.