Bornes de recharge : le gouvernement vise 1,7 million de places équipées en copropriété

L'État français réaffirme sa stratégie d’électrification en ciblant les copropriétés. Avec le soutien de la Caisse des dépôts, l’exécutif ambitionne d’équiper en bornes de recharge jusqu’à 1,7 million de places de stationnement d’ici 2035, tout en renforçant les aides à l’installation.

Le gouvernement souhaite équiper près de 1,7 million de places de stationnement d’ici 2035 grâce au financement de la Caisse des dépôts. ©AdobeStock-Maryana

Avec le franchissement du cap des 100 000 bornes de recharge ouvertes au public, le gouvernement semblait avoir arrêté de baliser le sujet. Cependant, depuis l’annonce du plan d’électrification par le Premier ministre Sébastien Lecornu, les sorties médiatiques sur des objectifs d’installation de bornes s’enchaînent. Après l’annonce du projet visant à quintupler le nombre de points de recharge d’ici à 2035 sur le réseau d’autoroute français par le ministre des Transports Philippe Tabarot sur Sud Radio, c’est au tour du ministre de l’Économie.

En effet, Roland Lescure a annoncé sur RTL sa volonté de multiplier le nombre de bornes de recharge électrique dans les copropriétés. Cela devrait ainsi permettre d’équiper, selon le ministre, près de 1,7 million de places de stationnement d’ici 2035 grâce au financement de la Caisse des dépôts. Pour le ministre, dans un contexte de prix élevés des carburants et face à l’enjeu d’électrification du parc, il est capital d’agir : Roland Lescure estime que le "vrai sujet" dans le domaine est "souvent les bornes électriques".

"On nous dit qu’il n’y a pas assez de bornes. Ce que je peux vous annoncer aujourd’hui, c’est que grâce à la Caisse des dépôts et consignations, nous allons multiplier les bornes électriques dans les copropriétés", a poursuivi Roland Lescure, indiquant qu’il y aurait 1,2 million de places de parking électrifiées "en plus" d’ici 2035.

Une augmentation des aides depuis le 1er avril 2026

Concrètement, Logivolt, filiale de la Caisse des dépôts, avance les fonds aux copropriétés, ce qui permet de favoriser l’adhésion à l’installation des bornes de recharge lors des assemblées générales de copropriétaires. Ensuite, seuls les propriétaires qui installent une borne paient une quote-part. Cette annonce fait suite à l’augmentation des aides dédiées aux immeubles en copropriété souhaitant équiper leur parking de bornes de recharge, depuis le 1er avril. Ces dernières couvrent désormais jusqu’à 50 % du coût des installations.

La prime à l’installation des infrastructures électriques préalables à la pose de bornes a vu son plafond passer de 8 000 à 12 500 euros par immeuble pour tout parking jusqu’à 100 places, et à 125 euros par place supplémentaire (contre 75 auparavant). Si le coût à l’usage des véhicules électriques est inférieur à celui des thermiques, le manque de bornes reste l’un des principaux freins à leur achat, avec l’autonomie et le temps de charge.

Selon le gestionnaire du réseau électrique Enedis, on comptait déjà fin 2025 185 000 points de charge ouverts au public (bornes municipales, stations-service, parkings publics…), 1,1 million dans des parkings d’entreprises et 1,6 million chez des particuliers. (Avec AFP)