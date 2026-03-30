Hausse des aides pour l’installation de bornes de recharge en copropriété

Jusqu’à 50 % des coûts d’installation pris en charge, des plafonds relevés et des primes élargies : le programme Advenir prend du muscle. Ainsi, les immeubles en copropriété qui souhaitent équiper leur parking de bornes de recharge pour véhicules électriques bénéficieront, à partir du 1er avril 2026, d'une forte hausse des aides. Celles-ci couvriront jusqu’à la moitié des coûts d'installation, a indiqué vendredi 27 mars 2026 Ludovic Coutant, directeur de ce programme public Advenir.

C’est un facteur clé pour l'adoption des voitures électriques, particulièrement économiques lorsqu’on peut les recharger chez soi la nuit, en charge lente, au tarif d’environ 3 euros pour 100 km d’autonomie selon EDF.

La recharge rapide sur autoroute, trois fois plus chère, se rapproche en revanche des prix de l’essence ou du diesel. La prime à l'installation des infrastructures électriques préalables à la pose de bornes verra ainsi son plafond passer de 8 000 à 12 500 euros par immeuble pour tout parking jusqu’à 100 places, et à 125 euros par place supplémentaire (contre 75 auparavant).

Une surprime pour les parkings extérieurs

Les parkings extérieurs auront droit à une surprime, liée aux coûts supplémentaires du câblage. Celle-ci passera de 5 000 à 8 000 euros par immeuble jusqu’à 100 places, et à 80 euros par place supplémentaire. "Nous avions une très faible demande pour les parkings en extérieur, plus difficiles à équiper", a précisé Ludovic Coutant.

Concrètement, Advenir aide à installer les câbles, les armoires électriques et à effectuer le raccordement au réseau. Les propriétaires de places privatives dans ces parkings peuvent, en outre, obtenir une aide allant jusqu’à 1 000 euros (contre 600 auparavant) pour poser une borne. Le programme n’aide pas, en revanche, les installations en maison individuelle.

Advenir, financé par les opérateurs d’énergie dans le cadre des certificats d’économies d’énergie (CEE), dispose d’un budget de 520 millions d’euros pour financer 250 000 points de recharge d’ici 2027.

47 000 points de recharge financés depuis 2016

Depuis 2016, le programme a financé près de 47 000 points de recharge et équipé 6 500 immeubles. Mais cela ne représente qu’une fraction des 160 000 immeubles avec parking de plus de 15 places qui pourraient s’équiper, a souligné Pierre Eymard, directeur général de Logivolt, une filiale de la Caisse des dépôts qui avance les fonds aux copropriétés pour faciliter leur adhésion.

Logivolt perçoit les primes Advenir et avance aux copropriétés les coûts des travaux, d’un montant moyen de 25 000 euros par immeuble. Seuls les propriétaires qui installent une borne paient une quote-part, qui baissera à 1 080 euros en moyenne, a précisé Pierre Eymard.

"Avec notre solution de financement, les copropriétés n’ont rien à payer. Sans cela, souvent, les assemblées générales votent contre", commente le dirigeant, qui espère convaincre 2 500 immeubles supplémentaires cette année, soit près d’un tiers des nouveaux raccordements attendus.

Doublement du nombre de bornes ouvertes au public

La hausse des primes constitue également une bonne nouvelle pour les nombreux opérateurs qui équipent les immeubles et les entreprises en infrastructures de recharge, en tête WAAT, Zeplug et Ampérus.

Ce nouveau coup de pouce aux bornes de recharge contribuera à étoffer le réseau français qui, selon le gestionnaire Enedis, comptait déjà fin 2025 près de 185 000 points de charge ouverts au public (bornes municipales, stations-service, parkings publics), 1,1 million dans des parkings d’entreprises et 1,6 million chez des particuliers.

Côté bornes publiques, la proportion varie de 223 à 382 points de charge pour 100 000 habitants selon les régions. Les projections pour 2030 prévoient un doublement du nombre de bornes ouvertes au public.

Les ventes de voitures électriques accélèrent nettement depuis six mois : en février, elles ont progressé de 27 % sur un an en France, atteignant 27 % des immatriculations. (Avec AFP)