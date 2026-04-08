Fastned nomme Sarah Wodehouse au poste de directrice France

Pour accompagner sa croissance, le spécialiste européen de la recharge rapide accueille sa nouvelle directrice France : Sarah Wodehouse. Cette nomination marque une nouvelle phase de la stratégie de Fastned : passer d'un déploiement rapide à une croissance durable et structurante sur le marché.

Sarah Wodehouse est nommée directrice France de Fastned. ©Fastned

Après une année de réussite en 2025, Fastned compte bien poursuivre son développement. Avec le renforcement de son leadership national, l'entreprise espère mettre toutes les chances de son côté pour sa nouvelle phase de croissance européenne.

C’est pourquoi elle nomme trois nouveaux dirigeants européens : en Suisse, au Danemark et en France, où Sarah Wodehouse succède à Pierre Courgeon, qui prendra de nouvelles responsabilités stratégiques au sein du groupe en tant que directeur opérationnel.

La France, un terrain stratégique

La France est l’un des marchés porteurs pour le déploiement du réseau électrique de Fastned. Ayant déjà implanté 60 stations de recharge rapide en service sur le territoire, Fastned pilote encore de nombreux projets sur des sites stratégiques pour installer la mobilité électrique.

"La France peut jouer un rôle majeur dans cette transformation. Notre priorité sera de concentrer nos efforts sur les sites qui façonneront la mobilité de demain, avec une conviction simple : un réseau fiable crée la confiance, et la confiance accélère la transition", confie Sarah Wodehouse.

L'entreprise encourage une transition vers des aires de service entièrement électriques, équipées de bornes de recharge haute puissance, pour attirer à la fois les conducteurs de véhicules électriques et les partenaires immobiliers.

Les nouveaux enjeux de cette direction : s’implanter durablement

Spécialiste de la transformation et du développement dans les secteurs de la mobilité et des services, Sarah Wodehouse est l’ancienne responsable transformation et performance de BlaBlaCar. Tout droit sortie d’HEC et Sciences Po Paris, elle bénéficie d’une expertise reconnue dans le développement des opérations et l'amélioration des performances au sein d'organisations de mobilité complexes.

À 36 ans, elle accède aujourd’hui au poste de directrice France chez Fastned, marquant ainsi une nouvelle page de la stratégie de l’entreprise : ancrer durablement sa croissance sur le marché. Pour cela, elle va devoir organiser le renforcement des partenariats immobiliers et institutionnels, et orienter les investissements vers les corridors et zones urbaines les plus stratégiques.

Reste à savoir si le renforcement des directives locales permettra à Fastned de s’implanter à long terme sur le marché européen.