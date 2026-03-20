Fastned a doublé ses revenus en deux ans

Publié le 20 mars 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le spécialiste européen de la recharge rapide a généré 122,4 millions d’euros de chiffres d’affaires (+47 %) en 2025, soit deux fois plus qu’il y a deux ans. Dans le même temps, Fastned a accéléré son expansion avec 406 stations dans neuf pays, contre 346 à fin 2024.

Pour la première fois en 2025, Fastned a dépassé la barre symbolique des 100 millions d'euros de chiffres d'affaires. ©Fastned

2025 a été une année record pour Fastned. L’entreprise européenne spécialisée dans la recharge rapide a en effet enregistré un chiffre d’affaires de 122,4 millions d’euros, dépassant pour la première fois la barre symbolique des 100 millions d’euros. Ses revenus ont ainsi progressé de 47 % par rapport à 2024 (83,4 millions d’euros) et même doublé par rapport à 2023 (60,5 millions d’euros). Classement Chargemap 2025 : Le Plein… et la première place est rechargée Le chiffre d'affaires par station s'est quant à lui porté à 331 000 euros, contre 270 000 euros en 2024. Enfin, le bénéfice brut lié à la recharge a également augmenté de 41 % pour atteindre 96,2 millions d'euros, "porté par une forte croissance des volumes conjuguée à de meilleures marges brutes par kWh", selon l’entreprise. Un réseau européen en pleine expansion En 2025, ce sont plus de 110 millions d'euros qui ont été levés par des investisseurs particuliers pour soutenir l'expansion de l'entreprise. Ce financement a, entre autres, permis à Fastned d’ouvrir 60 nouvelles stations de recharge rapide et de s’implanter dans deux nouveaux pays, que sont l’Italie et l’Espagne. À fin 2025, l’entreprise exploitait ainsi 406 stations de recharge rapide dans neuf pays, contre 346 dans sept pays à fin 2024. "Franchir le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel lié à la recharge est une étape dont Fastned est fière et un signal fort adressé au secteur ainsi qu’aux marchés financiers", s’est félicité Michiel Langezaal, cofondateur et directeur général de Fastned. Fastned enclenche une nouvelle phase de croissance grâce à une levée de fonds Qui poursuit : "Nous avons prouvé que la recharge rapide est un modèle économique éprouvé, capable d'attirer des investissements à long terme et nous déployons ce modèle à l'échelle du continent. Avec plus de 400 stations réparties dans neuf pays et le soutien de milliers d'investisseurs, nous sommes bien positionnés pour continuer à être un leader de l'électrification des transports en Europe."

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