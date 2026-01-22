Classement Chargemap 2025 : Le Plein… et la première place est rechargée

Publié le 22 janvier 2026 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 4 min de lecture

Comme chaque année, la plateforme de services dédiée aux utilisateurs de véhicules électriques, Chargemap, établit un classement des meilleurs réseaux de recharge en France, basé sur plus de 433 000 notes. Après seulement un an d'existence, le réseau Le Plein arrive en tête, suivi de Mobilize Fast Charge et Fastned.

Le Plein, créé en 2024, fait une entrée fracassante en prenant la première place du classement Chargemap. ©Le Plein

Les réseaux de bornes en France n’en finissent plus de se développer. Dans ce bouillon, les acteurs de la recharge jouent des coudes pour se faire une place. Ainsi, comme les années précédentes, Chargemap établit son classement des meilleurs réseaux de France, notamment sur la qualité globale de l’expérience de recharge offerte aux conducteurs. Contrairement aux années précédentes où seuls des acteurs bien établis figuraient dans le top, Le Plein, créé en 2024, fait une entrée fracassante en prenant la première place. "Cette progression reflète l’adhésion des utilisateurs à une expérience de recharge simple, fiable et pensée pour les usages du quotidien, ainsi qu’à un déploiement ciblé et cohérent sur le territoire", précise le communiqué de Chargemap. Le réseau du groupe Renault, qui ne figurait pas dans le classement l’année précédente, Mobilize Fast Charge, se fraye un chemin à la deuxième place du top, salué pour "la qualité de ses infrastructures", selon Chargemap. De son côté, le réseau britannique Fastned, habitué au podium, arrive en troisième position. Pour réaliser ce classement, Chargemap s’appuie sur une analyse de plus de 132 000 utilisateurs uniques, ce qui représente 433 775 notes collectées sur la plateforme du 1er janvier au 31 décembre 2025. Une année 2025 record pour la mobilité électrique Top 10 du meilleur rapport qualité-prix Comme en 2024, NW IECharge garde sa couronne en termes de rapport qualité-prix et s’impose comme une référence. Tout comme le réseau Tesla Superchargers d’ailleurs, qui conserve sa deuxième place grâce à "une tarification compétitive et une expérience de recharge homogène", selon Chargemap. Une fois de plus, Le Plein se fait remarquer en intégrant le podium dans cette catégorie. Top 10 de la qualité des infrastructures D’une année sur l’autre, le classement de la fiabilité des bornes de recharge bouge énormément et 2025 ne fait pas exception. Mobilize Fast Charge prend ainsi la première place, auparavant occupée par Tesla Superchargers, qui tombe à la cinquième place. "Cette progression reflète la reconnaissance par les utilisateurs de bornes fiables, bien maintenues et offrant un haut niveau de disponibilité", précise Chargemap. Fastned maintient sa deuxième place, tandis que BP Pulse débarque pour la première fois dans le classement, à la troisième place. Advenir lance l’Observatoire national des données de recharge Top 10 des réseaux émergents Pour ce classement, Chargemap souhaite pousser les acteurs comptant au maximum 30 stations de recharge dans l’Hexagone. Dans ce top, QoWatte s’affiche à la première place, suivi d’Obornes. Le réseau de bornes de recharge publique de Norauto se hisse pour sa part à la troisième place, "illustrant la montée en puissance d’acteurs issus de l’écosystème automobile traditionnel", souligne Chargemap. Top 10 des réseaux "autoroutes" Primordiaux pour les longs trajets sur autoroute, les réseaux de recharge autoroutiers ont leur propre classement. En 2025, le spécialiste français de la recharge ultrarapide Electra subtilise la première place à Fastned, qui tombe à la quatrième place. Atlante et Allego arrivent respectivement à la deuxième et troisième place, "confirmant leur développement rapide et la bonne perception de leurs infrastructures sur le réseau autoroutier français", précise Chargemap.

