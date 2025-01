Chaque année, la plateforme de service dédiée aux utilisateurs de véhicules électriques, Chargemap, établit un classement des meilleurs réseaux de recharge en France, basé sur 460 000 avis. En 2024, les Tesla Superchargeurs arrivent en tête, suivis des réseaux Fastned et Electra.

Le réseau Tesla Superchargeur prend la première place du classement des meilleurs réseaux de recharge en France en 2024. ©AdobeStock-sheilaf2002

Les points de recharge fleurissent dans l’Hexagone et le nombre d’opérateurs aussi. Dans le deuxième pays d’Europe le mieux doté en nombre de bornes, il devient difficile de s’y retrouver. Pour cela, Chargemap établit chaque année son classement des meilleurs réseaux de France. Cette édition sacre le réseau Tesla Superchargeur qui prend la première place du classement. Il dépasse le réseau de l’opérateur néerlandais Fastned, qui arrive en deuxième position.

De leur côté, les réseaux Electra et Carrefour maintiennent respectivement leur troisième et quatrième place par rapport au classement de 2023. Driveco intègre pour la première fois le top 10 et entre directement en cinquième position. Il évince ainsi le réseau Allego qui disparaît du classement, à l’image de NW IECharge (8e en 2023), Last Mile Solutions (9e en 2023) et EVZen (10e en 2023). Le réseau Ionity se fait dépasser par les nouveaux entrants, R3 (6e position) et Bump-Charge (7e position). Powerdot pénètre aussi dans le classement, à la 10e place.

Chargemap établit cette hiérarchie en fonction des 460 000 avis d’utilisateurs de sa plateforme recueillis du 1er janvier au 31 décembre 2024. Pour un réseau de recharge, l’entreprise se base sur 1 000 notes collectées sur cette période, afin d'éviter des écarts trop importants. Il mesure l'expérience globale de la recharge et prend en compte certains critères comme la fiabilité et le rapport qualité/prix.

Fiabilité et rapport qualité/prix

La plateforme met l'accent sur ces deux critères avec deux top 10 spécifiques. Dans le classement des réseaux proposant les prix les plus attractifs, NW IECharge, deuxième en 2023, prend la première place. Il est suivi des réseaux Tesla Superchargeur (en 4e position en 2023) et Izivia Fast, qui fait son entrée dans le classement dans cette catégorie. Plusieurs réseaux quittent ce classement, en particulier Electra (6e en 2023), Orléans Métropole (1er en 2023) ou encore Freshmile (10e en 2023).

Dans le top des réseaux les plus fiables, présentant des infrastructures de qualité, Tesla Superchargeur prend la tête, suivi de Fastned qui atterrit à la deuxième place. Electra maintient pour sa part sa troisième place. Allego, larecharge et SDEM50 quittent le classement au profit de Driveco, Bump-Charge et R3.

Chargemap a lancé cette année deux nouveaux classements. Celui des meilleurs réseaux de recharge sur autoroute et celui des réseaux émergents. Dans la première catégorie, Fastned arrive en tête, suivi d’Electra et d'Allego. Dans la seconde catégorie, le réseau Mobilize est le plus plébiscité, ainsi que les réseaux LePlein et e-Vadea.