Selon l’Avere France, l’année 2025 sera charnière pour les véhicules électriques 

L’Avere France fait le bilan de l’année écoulée concernant l’électrification de l’automobile en France et se projette pour 2025. Pour l’association, les pouvoirs publics devront faire attention à ne pas faire marche arrière sur la mise en circulation des véhicules électriques.

L'Avere espère une relance de la demande de véhicules électriques. ©AdobeStock-puhhha

"Quand on a du retard dans la course à l’électrification automobile, on ne doit pas chercher à se ralentir", lance amèrement le directeur général de l’Avere France, Clément Molizon. L’association a voulu faire un point sur les avancées en matière de mobilité électrique et livre ses perspectives pour l’année à venir. "L’année 2025 sera véritablement l’année de la démocratisation des véhicules électriques", assure Antoine Herteman, président de l’Avere.

Pour l’association, "le compte à rebours est lancé", puisqu’il ne reste plus que dix ans avant l’entrée en vigueur de l’interdiction des ventes de véhicules thermiques. Clément Molizon dégage deux axes majeurs pour faire de 2025 une année réussie en matière d’électrification : relancer la demande et obtenir davantage de clarté et de stabilité dans les aides publiques.

Les recommandations de l’Avere France

Pour relancer la demande, Clément Molizon espère que la gamme de VE sur le segment B s’étoffe. "Je m’étonne que les voitures électriques sur ce segment soient sous-représentées alors qu'elles incarnent l’une des catégories les plus demandées par les Français", présente le directeur général de l’Avere France. Sur la baisse des immatriculations de véhicules à batterie, il met en cause un "contexte économique et budgétaire qui évolue beaucoup, une politique instable et une résurgence de critiques."

Clément Molizon remarque en effet une hausse de la désinformation sur les VE depuis quatre mois. "À chacun de nos déplacements lors d’événements visant à sensibiliser le grand public, j’entends davantage de fake news autour des véhicules électriques. Certaines personnes, par exemple, sont convaincues que les États européens feront marche arrière concernant l'échéance de 2035. Il va être urgent, en 2025, de faire de la pédagogie", affirme-t-il.

L’Avere préconise aussi de mettre l’accent sur les flottes automobiles en prenant pour exemple la Belgique qui a modifié la fiscalité en la matière. "Les voitures de fonction en Belgique sont ce que les armes sont pour les États-Unis, s’amuse Clément Molizon. Ce n’est pas étonnant que les Belges soient aussi portés sur l’électrique. Il faut des mesures stables pour électrifier les flottes afin de voir émerger un parc de véhicules d’occasion plus électrifié dont les Français sont particulièrement demandeurs."

Une baisse des VE à relativiser

Si les immatriculations de VE sont en baisse en 2024, le directeur général de l’Avere France se veut rassurant, en soulignant les avancées dans le domaine. À commencer par le nombre de VE en circulation dans l’Hexagone. La barre des deux millions de véhicules à batterie et hybrides rechargeables a ainsi été franchie. Autre bonne nouvelle pour les électromobilistes : le nombre de points de charge bat son record de 2023. 36 685 points de charge ont été installés en 2024, contre 35 902 en 2023. Au 31 décembre 2024, la France comptait 154 694 points de recharge.

En ce qui concerne les immatriculations de VE en berne, Clément Molizon relativise : "Nous avons été habitués à annoncer de bonnes années. Si, en effet, la baisse des immatriculations de véhicules électriques peut être décevante avec une baisse de 3,35 %, si nous le remettons dans le contexte actuel d’une baisse de 3 % du marché global, l'électrique se trouve sur une même dynamique". À noter que, d’après une étude Ipsos, neuf utilisateurs de VE sur dix sont satisfaits.