Une année 2024 décevante pour les immatriculations de véhicules électriques

Après un début d’année porté par le leasing social et un effondrement durant les cinq derniers mois, les immatriculations de véhicules électriques reculent de 2,6 % en 2024. Si des baisses sont à noter dans toutes les motorisations, les mises à la route de véhicules hybrides enregistrent la meilleure progression, avec une hausse de 42,1 %.

La Tesla Model Y reprend sa place du modèle le plus immatriculé en décembre 2024. ©Tesla

L’électrique manque de jus. Depuis cinq mois consécutifs, les immatriculations de véhicules à batterie s’écroulent. Au mois de décembre 2024, les volumes sur ce segment ont ainsi chuté de 20,7 % à 29 619 unités, selon les chiffres fournis par AAA Data. Des mises à la route qui pâtissent de l’entrée en vigueur des nouvelles modalités du bonus. La part de marché de l'électrique atteint 16,1 %.

Ces immatriculations en berne depuis plusieurs mois entachent le bilan annuel des ventes de véhicules électriques (VE). L’année avait pourtant plutôt bien commencé avec le dispositif du leasing social. Néanmoins, le marché français a été rattrapé par une baisse de la demande de modèles à batterie qui s’inscrit dans un contexte européen.

Ainsi, 290 614 VE neufs ont été livrés en France en 2024. Un volume qui accuse une baisse de 2,6 % sur l’année. Un bilan qui inquiète au vu de l’entrée en vigueur des normes européennes CAFE sur les émissions de CO2. La part de marché des immatriculations de véhicules électriques atteint donc 16,9 %, mais stagne par rapport à 2023 (16,8 %).

L’hybride non rechargeable a la cote

Si les volumes de vente de véhicules électriques neufs déclinent, les immatriculations de véhicules hybrides non rechargeables poursuivent leur hausse. Avec 67 983 unités livrées en décembre 2024, ce segment affiche une augmentation spectaculaire de 51,2 %. Avec 565 004 unités immatriculées sur l’année 2024, l'HEV est la seule motorisation à afficher une hausse des mises à la route (42,1 %). Cette énergie représente la plus forte part de marché, de 32,9 %.

En décembre 2024, les véhicules hybrides rechargeables tirent leur épingle du jeu avec des immatriculations qui grimpent de 44,9 %, à 24 717 exemplaires. En revanche, sur l’année, le bilan est plus terne sur ce segment avec une chute de 10,2 %, avec 146 392 PHEV mis à la route et une part de marché de 8,5 %.

Comme attendu, les immatriculations de véhicules diesel et essence continuent de dégringoler. Le diesel s'effondre de 27,2 %, à 124 952 unités (-30,9 % en décembre 2024) et les modèles essence enregistrent une baisse des mises à la route de 20,9 % avec 507 757 véhicules livrés en 2024 (-23 % en décembre 2024). Cette dernière énergie continue de prendre une large part de marché, de 23,8 %.

Renault performant sur l'électrique

Sur le podium des marques ayant immatriculé le plus de véhicules électriques en 2024, Renault arrive largement en tête avec 49 204 unités mises à la route, en forte progression de 51,7 %. Une belle performance marquée par les débuts de la commercialisation de la R5 E-Tech et ses 9 973 unités livrées en 2024. La marque au losange affiche ainsi une hausse exponentielle des immatriculations sur cette énergie, en hausse de 98,8 % en décembre 2024.

Tesla prend la deuxième place du podium avec 40 709 véhicules mis à la route en 2024, en chute de 35,4 %. La marque d’Elon Musk a livré 5 719 voitures durant le mois de décembre 2024, mais enregistre une forte baisse de 40,3 %. Elle doit cette deuxième place au succès du Model Y, écoulé à 28 577 dans l’année. Ce dernier reprend d’ailleurs en décembre sa place de premier véhicule électrique vendu en France, avec 4 807 véhicules mis à la route, juste devant la Renault 5 E-Tech (4 681 unités immatriculées en décembre 2024).

Peugeot arrive à la troisième place avec 39 947 véhicules électriques immatriculés en 2024, en progression de 37,2 %. Un résultat honorable sur ce segment qu’elle doit au leasing social. De manière globale, les marques du groupe Stellantis occupent une place importante dans les immatriculations de VE. Fiat se place à la quatrième place des marques ayant mis à la route le plus de VE, avec 19 161 unités (-21 %), tandis que Citroën atteint la sixième place avec 14 821 unités. La marque aux chevrons enregistre d’ailleurs une hausse de 180,3 % des immatriculations en électrique.

Pour le reste, BMW obtient la cinquième place des marques ayant livré le plus de VE, avec 16 922 exemplaires en 2024, en croissance de 95,2 %. Parmi les marques enregistrant un fort recul des immatriculations de véhicules électriques, c'est Mazda qui accuse la plus forte baisse de ses immatriculations, de 85,2 %, suivi de Jaguar (-83,3 %), de Dacia (-82,7 %) et de MG (-57,2 %).

Top 10 des ventes de véhicules électriques en 2024

Modèle Volume 1 Tesla Model Y 28 577 2 Peugeot e-208 23 602 3 Megane E-Tech 16 800 4 Fiat 500 14 695 5 Tesla Model 3 11 617 6 Twingo E-Tech 11 299 7 Renault 5 E-Tech 9 973 8 Peugeot e-2008 8 944 9 BMW IX1 8 940 10 Citroen e-C3 8 252

Top 10 des ventes de véhicules électriques en décembre 2024