La durée de vie des batteries des véhicules électriques est sous-estimée selon une étude

Des chercheurs de Stanford ont publié une étude dans la revue scientifique Nature Energy. Celle-ci démontre que les tests réalisés en laboratoire sur les batteries de véhicules électriques ne révéleraient pas leur capacité réelle.

Les batteries pourraient durer 40 % plus longtemps que la durée de vie établie lors des tests en laboratoire, selon des chercheurs. ©AdobeStock-Halfpoint

Une nouvelle étude pourrait rassurer les sceptiques des véhicules électriques. Des chercheurs de la SLAC-Stanford Battery Center ont publié un article au sein de la revue scientifique Nature Energy. Selon eux, les batteries pourraient durer 40 % plus longtemps que la durée de vie établie lors des tests.

Les chercheurs ont analysé deux types de charge et de décharge : celle réalisée à l’aide d’un courant constant, utilisé principalement dans les laboratoires, et celle délivrant des rafales d’activité et de repos, aussi appelée "cycle dynamique", qui se rapprocherait de l’usage réel.

Les scientifiques ont constaté que les batteries soumises au cycle dynamique obtiennent de meilleurs résultats sur la santé de la batterie et sur les paramètres tels que la quantité de lithium ou la dégradation des électrodes. Pour aboutir à ce résultat, les chercheurs ont mis à l’épreuve 92 packs de batteries lithium-ion avec quatre types de décharge.

Un usage réel moins intense qu’en laboratoire

En effet, lors de la conduite, le véhicule est soumis à des accélérations et des freinages susceptibles de recharger légèrement la batterie. Les scientifiques précisent aussi que les arrêts et les heures de repos sont plus fréquents qu’en laboratoire, ce qui permet de rallonger la durée de vie de la batterie.

Cette étude devrait retirer une source de stress aux consommateurs qui redoutent de devoir remplacer rapidement la batterie d’un véhicule déjà coûteux. Comme le rappelle le site américain Automotive News, les frais liés au remplacement des batteries figurent parmi les principaux freins à l’achat d’un véhicule électrique.

Toutefois, les chercheurs signalent que des recherches supplémentaires doivent avoir lieu, notamment sur la réaction de la batterie en interne et au niveau des particules pour valider définitivement les conclusions.