Fastned enclenche une nouvelle phase de croissance grâce à une levée de fonds

Le spécialiste européen de la recharge rapide annonce un financement vert pouvant atteindre 200 millions d’euros. Ce nouveau crédit bancaire doit permettre à Fastned d’accélérer le déploiement et l’extension de ses stations en Europe, à commencer par la Belgique et la Suisse.

Fastned annonce sécuriser jusqu’à 200 millions d’euros de levée de fonds. ©Fastned

Le spécialiste européen de la recharge rapide Fastned annonce sécuriser jusqu’à 200 millions d’euros de levée de fonds. Un financement vert destiné à accélérer le développement de son réseau de stations de recharge en Europe, réalisé auprès de cinq groupes bancaires : ABN AMRO, Crédit Agricole, ING, Invest-NL et Rabobank.

Ce crédit vert se compose d’un montant initial engagé de 100 millions d’euros qui permettront de financer des stations en Belgique et en Suisse dans les trois ans. Il se complète par une clause "accordéon" non engagée de 100 millions d’euros supplémentaires pour une expansion vers d’autres pays. Il financera également les extensions et augmentations de capacité de stations existantes ainsi que l’acquisition de nouveaux sites.

Fastned signale qu’il repose, dans un premier temps, uniquement sur la Belgique et la Suisse, "sur une base sans recours vis-à-vis de Fastned B.V.". La durée du prêt est de cinq ans, avec une période de disponibilité de trois ans et un taux d’intérêt légèrement inférieur à celui des obligations grand public.

"Le soutien d’un groupement d’institutions financières de premier plan est une formidable marque de confiance dans le modèle de Fastned et dans le potentiel de la recharge rapide en Europe", se réjouit Victor van Dijk, directeur financier de Fastned.

740 millions d'euros de financement au total depuis sa création

Une levée de fonds qui marque le démarrage d’une plateforme de financement pouvant s'étendre à l’international ainsi qu’aux pays déjà couverts, afin de soutenir la croissance de l’entreprise en 2026 et au-delà.

Cette opération auprès des banques permet à Fastned de diversifier ses sources de financement. Il s’agit de sa troisième contribution financière, en plus du programme d’obligations grand public et de sa cotation sur Euronext Amsterdam. Depuis sa création en 2012, l'opérateur a déjà levé plus de 740 millions d’euros au total.

Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 400 stations de recharge dans neuf pays d’Europe et affiche une croissance des revenus liés à la recharge de plus de 40 % d’une année sur l’autre. Au quatrième trimestre 2025, Fastned a annoncé 54,8 GWh d’énergie délivrée pour deux millions de sessions de recharge, un record pour l’entreprise.