Bornes à domicile : cette mesure du PLF 2026 inquiète Zeplug et ChargeGuru

Publié le 18 octobre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le projet de loi de finances 2026 prévoit de supprimer le crédit d’impôt pour les bornes électriques. Un signal négatif, selon Zeplug & ChargeGuru, qui craignent un frein à la démocratisation de la mobilité électrique.

Les acteurs de la recharge à domicile contestent la suppression potentielle du crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose d’une borne de recharge électrique (CIBRE).©Zeplug&ChargGuru

Les acteurs de la recharge à domicile contestent la suppression potentielle du crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose d’une borne de recharge électrique (Cibre). Cette mesure est prévue dans le projet de loi de finances 2026, présenté le 14 octobre 2025 en Conseil des ministres. Dans un communiqué, le spécialiste de la recharge à domicile Zeplug & ChargeGuru (qui ont fusionné) assure qu’elle risque de freiner l’adoption du véhicule électrique, "encore majoritairement réservé à des profils technophiles et aux classes les plus aisées". Pour les acteurs du secteur, le risque est clair : sans incitation financière, la transition pourrait se concentrer davantage sur les ménages les plus aisés, déjà surreprésentés parmi les acquéreurs de véhicules électriques. Une dynamique contraire aux ambitions de démocratisation portées par le gouvernement, à l’image de la deuxième édition du leasing social en septembre 2025. "On casse une dynamique" "En supprimant le Cibre, on rend la voiture électrique encore moins accessible pour les classes moyennes. Installer une borne de recharge pilotable à domicile, c’est ce qui permet aux foyers de recharger simplement, à moindre coût", se désole Olivier Hamard, directeur général de Zeplug et président de l’Association française des opérateurs de recharge (Afor). Mobilize s’allie à Zeplug pour simplifier la recharge en copropriété "On casse une dynamique positive, notamment induite par le leasing social, ce qui risque de creuser les inégalités entre ceux qui peuvent s’offrir la transition électrique et les autres", ajoute-t-il. Jusqu’ici, cette aide permettait aux ménages de financer l’installation d’un point de recharge, plafonné à 500 euros. Notons que 46 932 foyers en avaient bénéficié en 2024.

