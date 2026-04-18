La recharge s'accélère en Europe selon Fastned

Tandis que l’usage de la recharge rapide s’intensifie, notamment en France, Fastned souligne les écarts persistants entre pays européens. 77 % des utilisateurs de l'Hexagone assurent avoir rechargé leur véhicule sur ce type de bornes plus de dix fois en 2025.

77 % des utilisateurs français assurent avoir rechargé leur véhicule plus de 10 fois en 2025. ©AdobeStock-Henk Vrieselaar

Le spécialiste néerlandais de la recharge ultrarapide Fastned a analysé les tendances liées à l’électrification en Europe. Un document basé sur les données de tous les opérateurs de recharge, des chiffres publics et des enquêtes auprès de ses utilisateurs. Selon l’étude de l’opérateur de recharge, qui s’appuie sur des chiffres de l’ACEA et d’Eurostat, les niveaux d’électrification sont relativement hétérogènes entre les différents pays européens.

Ainsi, les Pays-Bas s’affichent comme le pays le plus électrifié du Vieux Continent, avec près de 38 véhicules à batterie pour 1 000 habitants. Le Royaume-Uni arrive en deuxième position avec près de 27,4 véhicules électriques pour 1 000 habitants. La France arrive en troisième position avec 24 véhicules, talonnée par l’Allemagne et la Belgique (grâce aux flottes d’entreprise), qui comptent 23 unités 100 % électriques pour 1 000 habitants. L’Italie arrive en dernière position avec 6,2 véhicules électriques.

Une hétérogénéité de quantité et de coût

En se basant sur les données EAFO et du réseau autoroutier, Fastned estime que l’Allemagne détient les infrastructures de recharge ultrarapide (d’une puissance supérieure à 150 kW) les plus denses d’Europe, avec 320 points de charge ultrarapide tous les 100 km d’autoroute.

Le Royaume-Uni arrive en deuxième position (253), suivi de la France, qui compte 214 points de charge de plus de 150 kW tous les 100 km d’autoroute. "Ces marchés disposent aujourd’hui des réseaux les plus robustes pour soutenir les déplacements longue distance en véhicule électrique", précise Fastned. Notons que l’Italie et l’Espagne possèdent les réseaux les plus faibles.

Membre de Charge France, Fastned s’est aussi basé sur les hypothèses de l’association pour analyser le coût d’usage d’un véhicule électrique. L’Espagne et la France se distinguent par un coût d’usage parmi les plus bas d'Europe, avec un coût estimé pour 100 km respectivement à 8 et 8,8 euros. Un prix relativement bas en comparaison avec les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie, qui présentent aujourd’hui les coûts d’usage les plus élevés.

Un usage des bornes de recharge qui s’accroît

Après avoir réalisé une enquête auprès de 1 000 conducteurs de véhicules électriques sur des stations autoroutières françaises aux mois de juillet-août 2025 et février-mars 2026, l’étude révèle que 77 % des utilisateurs assurent avoir rechargé leur véhicule plus de dix fois en 2025.

Comme le précise l’opérateur de recharge, 95 % des utilisateurs peuvent accéder à une borne de recharge en moins de cinq minutes en hiver, "période marquée par une forte affluence", selon Fastned. Toutefois, l’entreprise néerlandaise, présente dans neuf pays européens, précise que l’utilisation des bornes pourrait être mieux optimisée, puisqu’un tiers des répondants affirme ne pas surveiller activement la recharge de leur véhicule.

Toujours selon l’étude, l’utilisation de la recharge rapide est désormais régulière pour les répondants, en particulier sur les longs trajets. Ainsi, le GPS embarqué est l’outil favorisé pour 65 % du panel, tandis que la disponibilité des points de charge est le critère principal dans le choix de la borne.

À l’image des chiffres fournis dans son étude, l’opérateur néerlandais connaît une forte croissance et dénombre 410 stations de recharge en Europe. Dans l’Hexagone, 15 nouvelles stations ont été installées et ce réseau atteint désormais les 60 stations et les 445 points de recharge.