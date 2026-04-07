Le groupe Renault regroupe ses activités de recharge sous la bannière "Plug Inn"

Auparavant opérées par Mobilize Beyond Automotive, les activités de recharge du groupe Renault sont désormais regroupées sous l’appellation "Plug Inn". Un moyen pour le Losange de gagner en cohérence stratégique, en efficacité opérationnelle et en lisibilité pour ses clients.

Les activités de recharge du groupe Renault, auparavant opérées sous la bannière Mobilize Beyond Automotive, sont désormais regroupées sous la seule appellation Plug Inn. ©Renault Group

Le groupe Renault enterre une bonne fois pour toutes Mobilize Beyond Automotive. En fin d’année 2025, l’entreprise dirigée par François Provost créait la surprise en annonçant tirer un trait sur cette entité créée en 2021 par son prédécesseur, Luca de Meo. Les services d’autopartage sont alors arrêtés, au même titre que la production des quadricycles 100 % électriques, Duo et Bento.

En revanche, pour ce qui est des activités liées à la recharge, également opérées sous la marque Mobilize Beyond Automotive, hors de question pour le groupe Renault de les laisser tomber. "Nous avons procédé en fin d’année 2025 à une revue du portefeuille stratégique des activités, afin de se concentrer uniquement sur celles qui avaient le plus de valeur pour nos clients", glisse Jérôme Faton, directeur expérience client & énergie chez le groupe Renault.

Les activités de recharge ont en effet été depuis pleinement intégrées dans les opérations commerciales du groupe, sous l'œil de Fabrice Cambolive, patron de la marque Renault et en charge de la croissance du groupe. Dans la continuité, elles seront donc toutes dorénavant regroupées sous la bannière Plug Inn, afin de gagner en cohérence stratégique, en efficacité opérationnelle et en lisibilité pour ses clients.

Simplifier l’identification à l’écosystème Renault

L’un des reproches que l’on pouvait faire à Mobilize Beyond Automotive était son manque de notoriété. Beaucoup n’ont sûrement pas compris que l’entité faisait partie de l’écosystème du groupe Renault. Avec Plug Inn, l’entreprise a donc tenté de corriger ce manque de lisibilité pour ses clients, notamment via un logo facilement identifiable.

"Le logo de Plug Inn est directement inspiré du Losange. Il n’y a désormais plus de doute pour le client, qui sait désormais immédiatement qu’il se situe bel et bien dans l’environnement Renault. De plus, notre changement d’organisation nous permet également désormais de renforcer les synergies commerciales avec la marque Renault", explique Jérôme Faton.

Mais selon le groupe Renault, le choix du nom Plug Inn a aussi pour vocation de faciliter son adoption par les clients : "Plug Inn est une appellation que chacun pourra s’approprier, un marqueur fort et mémorisable, facile à comprendre internationalement. «Plug» est directement lié à la recharge électrique et «Inn», porteur d’un imaginaire d’accueil, de confort et de service de l’univers hôtelier".

Le réseau de recharge rapide Plug Inn fast charge

Concrètement, l’ensemble des solutions de recharge auparavant opéré par Mobilize Beyond Automotive change de nom. La solution de recharge bidirectionnelle associée au service de recharge intelligente V2G prend désormais le nom de Plug Inn powerbox, tandis que la solution de paiement unique pour accéder à la recharge partout en Europe devient Plug Inn charge pass. Leur changement de nom sera effectif d’ici à la fin de l’année 2026.

Le réseau de recharge ultrarapide devient quant à lui le premier à adopter cette nouvelle appellation. Connu sous le nom de Mobilize fast charge, il est en effet rebaptisé Plug Inn fast charge dès le mois d’avril 2026. Lancé en 2023, ce réseau, ouvert à toutes les marques de véhicules électriques, devrait être composé de 93 stations d’ici à fin 2026.

"La recharge, et plus particulièrement la recharge rapide, reste au cœur des priorités de Renault Group. Nous avons néanmoins fait le choix de limiter notre réseau en France à une petite centaine de stations, dont le maillage est déjà significatif pour nos clients", détaille Jérôme Faton. Qui poursuit : "Plus de deux tiers de nos stations sont d’ailleurs directement implantées dans des concessions Renault."

Mardi 7 avril 2026, le groupe Renault a d’ailleurs inauguré une toute nouvelle station de charge ultrarapide, la première à prendre officiellement l’appellation Plug Inn fast charge. Située à Calais (62), au sein de la concession Renault du groupe Emil Frey, elle est localisée à quelques mètres du terminal de Coquelles du tunnel sous la Manche. La station propose six bornes de 320 kW ainsi qu’une borne de plus faible puissance, mais aussi un lounge équipé de distributeurs de boissons, de sanitaires, de wifi ou encore de bureaux pour travailler.

"Cette nouvelle appellation s’inscrit à la fois dans une logique de changement et de continuité dans notre offre de services. Depuis plusieurs années, Renault Goup propose des solutions de recharge car nous sommes convaincus que c’est un élément très important pour faciliter la transition de nos clients vers la voiture électrique. La qualité de services reste par ailleurs notre facteur de différenciation car nous souhaitons que l’expérience de charge soit la plus fluide, la plus simple et la plus confortable possible pour nos clients", conclut Jérôme Faton.