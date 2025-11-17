Dorothée Bonassies rebondit chez BYD France

Après son départ de Volkswagen France en septembre 2025, Dorothée Bonassies retrouve l'automobile en devenant directrice générale de BYD dans l'Hexagone. Elle va mettre sa riche expérience au service de la croissance de la marque chinoise et du développement de son réseau de distribution.

Dorothée Bonassies a été nommée directrice générale de BYD France le 17 novembre 2025. ©Volkswagen

BYD France tient sa nouvelle dirigeante. En effet, Dorothée Bonassies, qui a quitté le groupe Volkswagen en septembre dernier, sera la directrice générale de la marque chinoise en France à compter du 17 novembre 2025.

La dirigeante va retrouver Anthony Perier, directeur commercial de BYD depuis le 1er septembre 2025, avec lequel elle a travaillé pendant huit ans chez Skoda et Volkswagen.

Elle a pour mission "d’accompagner la forte dynamique de croissance de la marque sur le marché français et d’accélérer le développement de son réseau" explique la marque.

Dans ses nouvelles fonctions, elle reportera directement à Stella Li, executive vice-présidente de BYD et CEO de BYD Europe and Americas. "Je remercie chaleureusement Stella Li pour sa confiance", a d'ailleurs indiqué Dorothée Bonassies dans un communiqué. "BYD est un super game changer alors let’s play !"

"Je suis particulièrement fière et heureuse de rejoindre le premier constructeur mondial de véhicules électriques et hybrides, pionnier dans les nouvelles technologies, et de participer activement à l’électrification du parc automobile français grâce à une gamme pensée pour la France et portée par un réseau enthousiaste et déterminé à séduire nos clients actuels et futurs", a encore réagi la nouvelle directrice générale.

Diplômée de Lille Business School (Skema Lille), Dorothée Bonassies a débuté sa carrière automobile chez Renault en 1993 où elle a occupé divers postes au marketing en Suisse, Allemagne et Autriche avant de revenir dans l’Hexagone en qualité de team manager réseau en Île-de-France et cheffe de service après-vente France.

En 2011, elle étend sa connaissance du réseau en tant que directrice de succursales Paris, puis Versailles au sein de Renault Retail Group. En 2014, elle devient directrice après-vente Europe.

Début 2017, Dorothée Bonassies rejoint Volkswagen Group France où elle œuvre en qualité de directrice développement réseau et stratégie digitale pour l’ensemble des marques du groupe. De 2018 à 2023, elle occupe ensuite le poste de directrice France de la marque Skoda, puis de 2023 jusqu’à septembre 2025, le poste de directrice France de la marque Volkswagen.