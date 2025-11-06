Menu
BYD confirme l'ouverture d'une usine en Turquie destinée au marché européen

Publié le 6 novembre 2025

Par Christophe Bourgeois
2 min de lecture
Après la Hongrie, le constructeur chinois va implanter une usine en Turquie, son deuxième outil de production pour desservir le marché européen. D'une capacité de 150 000 unités annuelles, le site assemblera le Seal U DM-i, le modèle phare de BYD qui gagne des parts de marché en Europe sur le segment des PHEV.
BYD usine Turquie
BYD a choisi la Turquie pour implanter sa deuxième usine à destination du marché européen. ©BYD

La rumeur enflait depuis plusieurs mois, Stella Li, vice-présidente de BYD, l'a confirmée lors d’un événement organisé à Zhengzhou (Chine). Le constructeur chinois prévoit bien d'ouvrir une usine en Turquie, la deuxième destinée au marché européen. L'objectif annoncé est de produire 150 000 véhicules par an dès fin 2026-début 2027, avec un investissement initial d'un milliard de dollars dans la province de Manisa, à 40 km d’Izmir.

 

Véhicules électriques chinois : la Turquie comme cheval de Troie ?

 

Le Seal U DM-i sera le premier modèle assemblé dans ce nouveau site. Il n'a pas été choisi par hasard. Avec 55 504 immatriculations, il est non seulement le modèle de BYD le plus vendu en Europe sur les neuf premiers mois de l’année (3 052 en France sur la même période), mais également le premier PHEV du segment, devançant le Volkswagen Tiguan, qui dominait les ventes jusqu’en août.

 

Supprimer les taxes

 

Résultat : le constructeur a recentré sa stratégie sur les hybrides rechargeables, un segment en pleine expansion. Pour rappel, en septembre 2025, les constructeurs chinois ont capté 20 % du marché des PHEV en Europe, contre seulement 1,5 % un an plus tôt.

 

Le choix de la Turquie n'est pas anodin. Le pays, qui accueille des usines Ford, Renault et Stellantis, bénéficie d'accords commerciaux avec l'Europe. BYD échappera ainsi aux 10 % de droits de douane imposés par l’UE sur les importations chinoises, ainsi qu'à la surtaxe de 17 % sur ses modèles 100 % électriques.

 

Deux usines pour l'Europe

 

L'usine turque sera le deuxième site du constructeur chinois destiné au marché européen. Le premier, qui assemblera les premières voitures à la fin de l'année et qui sera inauguré officiellement au printemps prochain, est situé en Hongrie. Il assemblera des Dolphin Surf ainsi que des Atto 2.

 

BYD y annonce une capacité de production de 150 000 véhicules, seuil minimum pour rentabiliser une usine en Europe, mais elle pourrait doubler dans les années à venir, avec la possibilité de produire jusqu'à cinq modèles différents.

