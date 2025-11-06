BYD confirme l'ouverture d'une usine en Turquie destinée au marché européen

Publié le 6 novembre 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Après la Hongrie, le constructeur chinois va implanter une usine en Turquie, son deuxième outil de production pour desservir le marché européen. D'une capacité de 150 000 unités annuelles, le site assemblera le Seal U DM-i, le modèle phare de BYD qui gagne des parts de marché en Europe sur le segment des PHEV.

BYD a choisi la Turquie pour implanter sa deuxième usine à destination du marché européen. ©BYD

