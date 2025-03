Le constructeur chinois poursuit sur sa dynamique avec un nouveau modèle, l’Atto 2, un SUV du segment B, disponible aujourd’hui en électrique et bientôt en hybride rechargeable. Avec ce modèle, BYD veut passer à la vitesse supérieure.

Le BYD Atto 2 se place au cœur du marché. Il sera disponible en version électrique et hybride rechargeable. ©BYD

Avec l’Atto 2, BYD attaque le cœur du marché européen, et notamment français. Car jusqu’à présent, la gamme du constructeur chinois était plutôt orientée vers les segments D, voire E, plébiscités par les consommateurs chinois urbains, alors qu’en Europe, le marché est plutôt axé sur les gammes inférieures.

Or, les Dolphin et Atto 3 sur le segment C ne convainquent pas vraiment, du moins jusqu’à présent. En 2024, la première ne s’est vendue qu’à 797 unités, soit 14,7 % des 5 415 immatriculations de BYD, tandis que le second fait un peu mieux avec 1 024 unités, avec une part du marché de 20 %.

Avec ses 4,31 m de long, l’Atto 2 rentre donc de plein pied sur un marché dans lequel les Peugeot e-2008, Citroën ë-C3 Aircross et autres Kia EV3 et Opel Frontera, sans oublier la future Renault 4 sont les principaux concurrents.

Une version hybride rechargeable à venir

Dans un premier temps, BYD lance le véhicule en version électrique, avec la petite batterie maison LFP de 45 kWh qui permet seulement 312 km d’autonomie, mais une version avec une batterie de plus grande capacité, annoncée à 420 km d’autonomie, sera disponible dans les mois à venir. Une déclinaison hybride rechargeable DM-i arrivera début 2026.

Cela sera d’ailleurs cette version qui représentera probablement le gros des ventes sur ce modèle, si l’on duplique ce qui existe déjà sur le Seal U DM-i qui couvre près de 40 % des immatriculations globales de BYD.

Petite batterie, petite recharge

Dans sa version à petite batterie, l’Atto 2 n’est clairement pas destiné aux voyages au long cours, d’autant plus que sa capacité de recharge de 65 kW est probablement ce qui se fait de moins bon sur le marché. Il vous faudra au moins 37 minutes pour recharger de 10 à 80 %, alors que tous les autres constructeurs se battent pour rester sous la barre de la demi-heure.

À l’intérieur, l’Atto 2 reprend son écran pivotant. Encore une fois, si l’interface 100 % écran n’est pas des plus ergonomiques, BYD l’a néanmoins fortement faite évoluer en s’approchant de celle d’un smartphone sous Android. L’habitacle est bien fini et se montre assez fonctionnel en termes de rangements. Avec un volume de coffre de 400 litres, le BYD ne se montre pas des plus généreux par rapport à la concurrence, mais s’avère très accueillant à l’arrière.

Au volant, on sent que les ingénieurs de BYD ont écouté les retours des médias et des consommateurs européens. Sous une pluie battante, l’Atto 2, en dépit d’une direction un brin trop artificielle, a montré un comportement rassurant et les aides à la conduite se sont montrées relativement discrètes, surtout une fois déconnectées, ce qui n’a pas toujours été le cas sur d’autres modèles de la gamme. Le réglage des suspensions se montre bien équilibré, entre confort et fermeté.

Pour l’instant, l’Atto 2 ne bénéficie pas de bonus, mais cela devrait changer rapidement, car il s’agira du premier modèle qui sera produit à la fin de l’année dans l’usine européenne de BYD, située en Hongrie. Le constructeur promet que 70 % de la valeur du véhicule sera made in Europe.

Mis sur le marché à partir de 28 990 euros avec une offre pour le BtoB de 299 euros/mois (48 mois) avec un apport de 4 000 euros, l’Atto 2 risque d’avoir du mal à se faire une place au soleil, car la concurrence européenne, bien que moins équipée, n’est pas beaucoup moins élevée.