Bruxelles enquête sur de possibles subventions chinoises pour l'usine BYD en Hongrie

La Commission européenne observe de près l'implantation industrielle du constructeur chinois en Hongrie. Elle souhaiterait savoir si des subventions provenant de Chine ne seraient pas contraires à la réglementation.

Bruxelles a lancé une enquête sur de possibles subventions illégales proventant de Chine pour la construction de l'usine automobile de BYD en Europe. ©BYD

Selon nos confrères du Financial Times, information reprise par l'agence Reuters, l'Union européenne chercherait à savoir si la Chine a accordé des subventions considérées comme déloyales à l'usine de voitures électriques de BYD en Hongrie, actuellement en cours de construction.

La Commission européenne en est aux étapes préliminaires d'une enquête sur ces subventions étrangères accordées à l'usine de BYD. Si Bruxelles découvre que la société chinoise a bénéficié d'une aide d'État déloyale, elle pourrait l'obliger à vendre certains actifs, à réduire sa capacité de production qui est pour l'instant estimée à minimum à 150 000 unités/an, à rembourser la subvention et éventuellement à payer une amende pour non-conformité, a ajouté le rapport.

Le ministre hongrois de l'Europe, Janos Boka, a déclaré à nos confrères du Financial Times que Budapest n'avait pas été informé de l'enquête. "Ce n'est pas surprenant – et il est généralement connu que tout investissement qui a lieu en Hongrie apparaît très rapidement sur le radar de la Commission – et que la Commission suit avec une attention redoublée chaque décision d'aide d'État qui a lieu en Hongrie", a cité Janos Boka dans le journal.

Une première présence en Hongrie

BYD est déjà industriellement présent en Hongrie avec une usine de bus à Komárom, une ville située au nord, à la frontière avec la Slovaquie. L'usine automobile qui est regardée de près par Bruxelles est, quant à elle, située à Szeged, au sud du pays, à quelques encâblures de la frontière avec la Serbie et la Roumanie.

Cette usine, qui doit ouvrir d'ici fin 2025, produira l'Atto 2 et d'autres modèles, information non confirmée par le constructeur. On parle notamment de la Dolphin et de l'Atto 3.