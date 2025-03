BYD pourrait construire une troisième usine en Europe

Après les sites hongrois et turc, le constructeur chinois serait sur le point d'installer une troisième usine sur le continent européen. Cela pourrait être en Allemagne, bien que BYD n'ait donné aucune information concernant le lieu et la date.

BYD ambitionnerait d'ouvrir une troisième usine en Europe, qui serait située en Allemagne. ©AdobeStock

Selon nos confrères d'Automotive News Europe, BYD pourrait ouvrir une nouvelle usine en Europe. Selon Stella Lee, vice-présidente exécutive du constructeur chinois, ce choix se porterait sur l'Allemagne sans donner plus de précision sur la date et la localisation de cette potentielle usine.

Si BYD va jusqu'au bout de ce projet, cela porterait l'emprise industrielle du constructeur à trois sites. BYD va en effet ouvrir d'ici fin 2025 un premier site en Hongrie, qui assemblera l'Atto 2, et compte ouvrir en mars 2026 une autre usine en Turquie.

BYD ne communique pas sur les volumes qui seraient produits dans ces usines, mais selon Jamel Taganza, cofondateur d'Inovev, "pour qu'une usine soit rentable en Europe pour un constructeur chinois, sa capacité minimale de production doit se situer autour des 150 000 véhicules".

Cela porterait donc mathématiquement la capacité de production européenne de BYD à au moins 450 000 unités, alors même que le continent est déjà en surproduction. Certaines sources citent même 500 000 unités rien que sur les futurs sites hongrois et turc.

Selon nos confrères, la décision de cette troisième implantation industrielle en Europe de l'Ouest est fortement souhaitée par le constructeur pour "qu'[il] soit reconnu et accepté par les clients européens en tant que fabricant local." Mais d'après une directive de Pékin, ces investissements ne devront pas se faire dans les pays qui ont soutenu des taxes supplémentaires pour les constructeurs chinois, comme c'est le cas de la France et de l'Italie.

En fonction des ventes

Néanmoins, "la décision finale concernant une troisième usine dépendra également des résultats des ventes de BYD en Europe et de l'utilisation de la capacité des usines hongroise et turque". En outre, le constructeur ne communique pas si le site industriel serait créé ex nihilo comme en Hongrie, ou s'il s'agirait d'un rachat d'un site existant. L'usine de Ford à Cologne (Italie) ou l'une de celles du groupe Volkswagen pourraient être des candidates potentielles.

Selon les estimations de S&P Global Mobility, citées par le quotidien, les ventes européennes de BYD vont plus que doubler cette année pour atteindre 186 000 unités, contre 83 000 unités en 2024, et devraient encore augmenter pour atteindre un peu moins de 400 000 unités d'ici 2029.