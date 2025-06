Europe : des volumes d'annonces et des prix en baisse pour les véhicules d'occasion

Il y a un peu moins de véhicules d'occasion à vendre en Europe en ce mois de juin 2025. Voilà ce que nous apprend Leparking dans son étude mensuelle de l'activité sur les sites internet des infomédiaires. En considérant la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Belgique, la plateforme a comptabilisé 4,072 millions d'annonces, soit 0,7 % de moins que le mois précédent.

Ce total comprend 3,825 millions de voitures d'occasion (-0,6 %) et moins de 247 000 véhicules utilitaires (-1,8 %). Il faut remonter à mars dernier en ce qui concerne les voitures et à février dans le cas des VUL pour retrouver des scores plus faibles en matière de volumes d'offres.

La situation de la France n'est pas étrangère à cette tendance. Dans l'Hexagone, selon Leparking, le nombre d'annonces a fondu de 3,1 %, à tout juste plus de 1,061 million d'unités, dont environ 973 950 VPO (-3,1 %). Mais l'Espagne (-4,2 %, à 521 600 unités) et la Belgique (-2 %, à près de 163 400 unités) exercent aussi une influence. Pendant ce temps, les Italiens remettent des véhicules sur le marché (+2,9 %, à pratiquement 758 800 unités).

Dans ce contexte, toutes les énergies sont impactées par la baisse. Toutes sauf les véhicules électriques dont le nombre d'occasions exposées chez les infomédiaires s'est accru de 0,1 % par rapport au mois précédent, à 185 657 unités.

Les voitures à moteur essence (-0,5 %, à 1,692 million d'annonces) et les hybrides (-0,6 %, à 359 440 unités) font mieux que la moyenne. En revanche, les véhicules diesel perdent 1,1 %, à 1,532 million d'annonces, soit le total le plus bas des quatre derniers mois. Là encore, la France (-3,4 %, à 416 475 unités) mais aussi l'Espagne (-4,6 %, à 224 700 unités) et la Belgique (-4,5 %, à 48 600 unités) ont un impact réel sur le bilan du diesel.

Une durée de vie qui se maintient

Il y a moins d'offres, certes, mais elles ne tournent pas plus vite pour autant. Comme en mai 2025, la durée de vie d'une annonce s'établit à 47 jours, selon Leparking. Et ce, en considérant tous les pays et les canaux de vente. Le marché européen semble alors avoir retrouvé une forme de normalité depuis décembre 2024 et la fin de la rotation moyenne à plus de 50 jours.

Toutefois, il convient de souligner que la durée de vie s'est allongée de trois jours en France (à 44 jours). Une tendance sur laquelle s'alignent aussi bien les professionnels (57 jours) que les particuliers (32 jours). En Espagne également, il faut compter trois jours supplémentaires (58 jours en moyenne des canaux). L'Allemagne résiste en montant à 38 jours, soit seulement un jour de plus. L'Italie gagne trois jours (à 51 jours) par rapport à mai 2025.

Les étiquettes de prix de 2022

Alors, comment évoluent les prix à la lumière de ces éléments ? Ils baissent de manière assez notable. À l'échelle des cinq pays étudiés, un véhicule d'occasion s'affiche en moyenne à 20 834 euros, soit 1,2 % de moins qu'en mai 2025. Il faut noter que le tarif moyen retombe sous la barre des 21 000 euros pour la première fois depuis juillet 2022.

Cela tient à une conjugaison de facteurs. Chez les professionnels, le prix moyen revient à 27 343 euros en moyenne. Une déflation de 1,1 % qui renvoie au niveau de septembre 2022. En parallèle, les particuliers ont appliqué une baisse de 1,5 %, à 14 325 euros, pour eux aussi revenir à ce qui était en vigueur en juillet 2022.

En juin 2025, deux catégories de revendeurs se sont distinguées. Il y a, d'une part, les particuliers allemands qui ont fait redescendre les prix de 3,2 %, à 14 353 euros en moyenne. D'autre part, il y a les distributeurs français chez qui les tarifs ont chuté de 3,5 %, à 23 263 euros en moyenne, soit le point le plus bas depuis décembre 2021.

En parlant de point le plus bas, les particuliers français sont repassés sous la barre des 13 000 euros (-0,9 %) pour la première fois depuis juillet 2022. Ce qui s'observe également chez les Italiens. En affichant un prix moyen de 14 018 euros, ils font pour ainsi dire un retour à la période de mars 2022, quand le niveau moyen se situait sous les 14 000 euros.