Leboncoin adresse l'IA générative aux revendeurs particuliers

L'infomédiaire a dévoilé, le 20 mai 2025, une nouvelle fonctionnalité de sa plateforme. Elle consiste à utiliser l'intelligence artificielle générative dans le but d'aider les particuliers à formuler des annonces de qualité pour leur voiture d'occasion.

Leboncoin intègre un module d'IA générative pour rédiger les annonces des particuliers. ©Capture d'écran-Youtube

La dernière innovation proposée par Leboncoin servira les intérêts des particuliers en position de revente d'une voiture d'occasion. En effet, l'infomédiaire a officialisé, le 20 mai 2025, le lancement d'un module d'aide à la formulation des annonces à publier.

Ce service repose entièrement sur l'intelligence artificielle générative. Leboncoin utilise cette technologie pour qu'en partant d'une photographie, du numéro d'immatriculation et d'un titre, le système génère automatiquement une annonce. L'utilisateur a la garantie d'employer des mots pertinents tout en respectant la charte de la plateforme.

Accroître la performance des offres

Une description prête à l'emploi qu'Olivier Flavier défend. "Cette innovation représente un avantage considérable en termes d'efficacité, car il est prouvé que, sur les catégories biens de consommation, les annonces générées avec l'aide de l'intelligence artificielle sont 20 % plus efficaces que celles rédigées sans cette technologie", soutient le directeur de la branche automobile chez Leboncoin.

Si la rédaction des annonces peut être réalisée avec toute IA générative disponible en ligne, Leboncoin ajoute une qualité de données par l'identification du véhicule grâce à l'immatriculation. Cela aura tendance à rendre plus professionnelles les publications des particuliers et on ne peut s'empêcher d'y voir une forme de continuité après le changement de grille tarifaire entré en vigueur il y a quelques semaines.