Heycar débranche le service en Allemagne et au Royaume-Uni

Volkswagen Financial Services a décidé de mettre un terme aux activités de la plateforme de diffusion d'annonces de voitures d'occasion en Allemagne, son marché domestique, et au Royaume-Uni. La filiale française attend de connaître son sort.

Heycar France n'a pas encore reçu d'information quant à la suite des opérations. ©Heycar

Heycar ne fonctionnera plus en Allemagne et au Royaume-Uni. La décision a été prise par Volkswagen Financial Services, actionnaire majoritaire de la plateforme de diffusion d'annonces de voitures d'occasion en provenance des concessions automobiles.

Le service devrait être débranché à la mi-mai outre-Rhin, son marché domestique. La mesure s'appliquera de l'autre côté de la Manche quelques semaines plus tard, selon les informations communiquées par Volkswagen Financial Services.

Heycar a été lancé en 2017. La plateforme avait pour objectif d'être un infomédiaire propre aux concessionnaires des groupes Volkswagen et Daimler. Au fil des ans, elle a évolué vers un site de commerce en ligne, sans trahir l'idée de se réserver aux voitures d'occasion des distributeurs officiels.

Volkswagen Financial Services a précisé que la technologie et l'expertise développées par Heycar au cours des huit années seront intégrées dans une nouvelle filiale. Les ingénieurs sont parvenus à créer un parcours d'achat totalement intégré qui comprend la recherche d'un véhicule, la réservation, l'estimation d'un financement ou encore la commande d'une prestation de livraison. VWFS aurait investi environ 300 millions d'euros depuis le début de l'aventure.

Près de 130 personnes sous la menace

Après avoir fait ses débuts en Allemagne, Heycar avait été déployé en 2019 au Royaume-Uni, puis successivement en Espagne en 2020 et en France en 2021. L'état-major avait déjà pris le parti de se retirer d'Espagne en 2023, faute de résultats probants. Idem, la société a rétropédalé aux Pays-Bas.

D'ailleurs, durant cette même année 2023, une restructuration a eu lieu visant à inverser les lourdes pertes annuelles et à atteindre la rentabilité. Daimler a profité de ce mouvement pour vendre ses parts dans l'entreprise, qui est désormais détenue majoritairement par Volkswagen Financial Services (78 %), Volkswagen (13 %) et Renault (9 %).

Heycar compte actuellement un peu moins de 130 personnes dans ses rangs, sur tous les marchés occupés. Certains pourraient être repris par VWFS, mais une vague de licenciements est à prévoir.

La France sans ressources techniques ?

Après le retrait d'Allemagne et du Royaume-Uni se posera forcément la question du destin de la filiale tricolore. Heycar France reste pour le moment en service. Officiellement, aucune décision ferme n'a encore été prise pour la plateforme où plus de 70 000 véhicules d'occasion s'affichent en ce début du mois de mai 2025. Contactée par nos soins, la direction n'a pas souhaité ajouter de commentaires aux déclarations de la maison mère.

Certains analystes voient les choses autrement. Ils soutiennent que le calendrier sera quelque peu décalé en raison du droit français. En tant que SAS, Mobility Trader France doit effectivement respecter des étapes administratives qui peuvent prendre plusieurs mois. Il est toutefois difficile d'imaginer une continuité pour cette branche, dès lors que l'essentiel des ressources humaines du département technique se trouve justement dans le bureau allemand condamné à la fermeture.