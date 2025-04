Heycar se dote d'une rubrique dédiée aux véhicules d'occasion électriques

Le 31 mars 2025, Heycar a levé le voile sur un environnement consacré aux voitures électriques d'occasion des concessionnaires partenaires. Il est le fruit d'un projet de l'infomédiaire répondant au nom de code Heywatt, dont la volonté est de préparer l'avenir de ce marché encore compliqué.

Heycar a construit une interface dédiée aux voitures électriques d'occasion. ©Heycar

Le projet baptisé Heywatt est devenu concret. Le 31 mars 2025, Heycar a fait évoluer son site de diffusion de petites annonces pour mettre en ligne une toute nouvelle rubrique. Celle-ci fait exclusivement la part belle aux voitures électriques revendues d'occasion.

"Les voitures 100 % électriques représentent un segment à fort enjeu sur le marché des voitures d'occasion. Les clients sont anxieux et nous devions trouver un moyen d'accompagner les acheteurs", explique Mathias Hioco, président de Heycar France.

Des éléments propres au VE dans les annonces

Il ne s'agit pas d'un site internet dédié, mais bien d'une sous-rubrique entièrement consacrée à la cause des VE, insiste-t-on chez l'infomédiaire. Le moteur de recherche a été adapté en conséquence. Il donne la possibilité de renseigner un modèle précis, mais il est aussi possible d'entrer par la porte d'autres critères comme le financement ou l'autonomie du véhicule, notamment.

Dans l'annonce en elle-même, Heycar a agencé un bloc d'informations propre à l'électrique, nourri avec des données d'EV Data Base. L'internaute disposera en outre d'un module de calcul du TCO pour comparer avec une alternative thermique.

La plateforme qui ne diffuse que des offres de concessionnaires prépare une deuxième version enrichie. Et pour cause, le calculateur de TCO ne fait pas la distinction entre les différentes énergies, mais surtout aucun espace dans l'annonce n'a été prévu pour communiquer sur l'état de santé de la batterie. Ce qui, en 2025, va devenir un standard pour les VO vendus sous label constructeur.

Une deuxième version en approche

Cette première version a été sortie rapidement par Heycar qui voulait avoir le privilège de revendiquer l'innovation dans le paysage des infomédiaires. Et Mathias Hioco d'ajouter :"Nous aimerions aussi avoir un module pour passer commande d'une borne de recharge".

Cette interface présente un intérêt et les concessionnaires l'ont validée avant sa publication. Il y a une forme d'urgence car plus de 10 000 exemplaires électriques s'affichent sur Heycar, soit 15 % des annonces. Or, la pénétration des VE est bien inférieure à cela dans les ventes de VE d'occasion. "D'après notre étude, 56 % des personnes interrogées ont rencontré des difficultés dans la recherche d'un VE d'occasion, rappelle Thibault Delebarre, directeur marketing, et 76 % des personnes interrogées ne se sentent pas assez informées".

Une mascotte pour la communication

Il n'en fallait pas plus pour le convaincre de prévoir une multitude de contenus pédagogiques. Cela passe par du rédactionnel et des vidéos didactiques. Heycar se dit ouvert à une collaboration avec un média spécialisé dans l'automobile pour intégrer des articles ou des essais. "Tout ce qui peut aider à rassurer l'internaute et donc à faciliter le travail des concessionnaires", glisse le directeur marketing.

Ce projet est le fruit du travail de la filiale française. Il pourrait être repris par les autres composantes du groupe financé majoritairement par Volkswagen et Renault. Outre l'interface, Heycar France a pris la décision de concevoir une mascotte. Elle servira à la communication et illustrera la page. Son nom ? Heywatt, évidemment.