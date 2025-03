Oze.Green déploie le NutriScore des électriques d'occasion

Au terme d'un long travail de préparation, la start-up française propose aux revendeurs de voitures électriques d'occasion un système d'évaluation inspiré du NutriScore. Déjà trois concessions ont adopté l'evScore d'Oze.Green, à commencer par BMW Amplitude au Mans (72).

Le groupe Amplitude a été le premier groupe à mettre l'evScore en place. ©Amplitude Group

Le jeu de couleurs est bien connu des Français. Il les guide dans leur choix de produits alimentaires au supermarché. Désormais, il pourrait les aider sur les parcs de voitures d'occasion à moteur électrique. C'est tout du moins le pari que prend Jean-Fabien Defaut, le fondateur d'Oze.Green. En s'inspirant du NutriScore, il a mis au point l'evScore, un système de barème pour évaluer le niveau de confiance que peut avoir un acheteur qui se rend chez un distributeur.

"Nous avons interrogé des consommateurs plus ou moins ouverts à l'électromobilité, des distributeurs ou encore des constructeurs pour déterminer ce qui bloque l'achat d'une voiture électrique d'occasion, explique l'entrepreneur. Nous avons ensuite compilé des données de marché, analysé l'évolution de la législation et de la fiscalité, puis pris en considération les éléments technologiques".

Cela a permis à Oze.Green de lister cinq grandes familles de critères pour construire un modèle algorithmique. "Avoir une approche trop technologique des voitures électriques a tendance à déranger les clients. Nous avons cherché à rendre les choses aussi simples que possible aux yeux des profanes", résume Jean-Fabien Defaut. L'evScore prend donc l'aspect d'une fiche. La note du véhicule électrique à vendre est donnée sur une échelle allant de A à E.

Outil de différenciation

Oze.Green propose aux distributeurs de voitures électriques d'occasion de payer un abonnement pour accéder à son interface. Au travers de celle-ci, ils renseignent les informations propres à un véhicule. Le résultat de son test SOH (état de santé de la batterie), l'historique d'entretien, le bilan du dernier contrôle technique, le mode de reconditionnement et le niveau de couverture de la garantie sont quelques-unes des données clés.

"Pour le moment, il n'y a aucune avancée concrète, mais nous avons entamé des discussions avec des éditeurs de DMS pour récupérer automatiquement ces éléments. Les utilisateurs gagneraient du temps et de la fiabilité", indique Oze.Green.

Des concessionnaires n'ont, quant à eux, pas attendu pour saisir l'opportunité de se différencier. Le site BMW du groupe Amplitude, au Mans (72), fait partie de ceux qui ont répondu favorablement à Oze.Green. Contactée par nos soins, Maëva Blin, la responsable marketing et qualité, témoigne : "Nous avons été convaincus par l'evScore car, face à des clients très informés, nous devons être en mesure de faire preuve de transparence. Il s'avère que nous n'avons que des A sur le parc VO".

La responsable qui porte le projet en interne veut prendre un peu de temps pour porter un jugement définitif et acter un déploiement plus large mais, durant les journées portes ouvertes du 15 et 16 mars 2025, l'evScore a été déterminant pour une vente. "Le système a suffisamment réassuré le client pour le convaincre de nous choisir à la place d'une marque concurrente", raconte-t-elle.

Convaincre une dizaine de sites pilotes

Jean-Fabien Defaut retient que les responsables VO ne sont pas systématiquement les interlocuteurs. Bien au contraire. Chez Verbaere, à Dechy (62), un commercial VN a poussé pour expérimenter l'evScore sur le parc occasion. Son raisonnement : montrer à ses prospects que les voitures vieillissent mieux que la rumeur ne le prétend et qu'ils peuvent adopter la voiture électrique sans crainte.

Dans quelques jours, un autre groupe majeur va ouvrir les portes d'une de ses concessions Renault en Île-de-France à Oze.Green pour mener un test grandeur nature. Cette fois, un cadre du département occasion se trouve bien à la manœuvre. Et Jean-Fabien Defaut de glisser : "Nous aimerions avoir dix points de vente pour le pilote et démontrer comment l'evScore aide à défendre la valeur des véhicules".

Pour l'heure, sa start-up est financée sur fonds propres. Le fondateur s'est installé à Station F (Paris, XIIIe arrondissement) avec ses collaborateurs Christophe Lietaer et Antoine Miot, respectivement directeur commercial et directeur technique. Rejoindre le Moove Lab, l'accélérateur créé par Mobilians et Via ID ? Oze.Green a bien tenté sans succès par deux fois. Mais celui qui continue toujours sa carrière chez Volkswagen Group France – il a lancé "Seat se compare" en mars 2014 – ne se démonte pas. Le NutriScore fait désormais référence dans les rayons de la grande distribution, l'histoire pourrait donc donner raison à l'evScore.