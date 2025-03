Quelles électriques et hybrides d'occasion se vendent le mieux depuis début 2025 ?

Les reventes de voitures d'occasion animées de motorisations hybrides ou électriques poursuivent leur progression en France. Selon AAA Data, déjà 100 324 occasions hybrides et près de 26 100 électriques ont repris la route depuis janvier 2025. En comparaison au marché de l'an passé, ces deux catégories accélèrent respectivement de 46,8 % et 37,3 %.

Pour l'heure, la catégorie des voitures hybrides est dominée par Toyota et Renault. Les deux marques totalisent huit produits dans le top 10. Tous canaux confondus, la marque japonaise place la Yaris en tête avec plus de 5 700 voitures d'occasion échangées (+30,1 %). Elle devance le C-HR, crédité de 4 171 transactions (+19,9 %) et le Renault Captur (3 530 VO ; +62,2 %).

Le match est bien plus serré au sommet du classement des voitures hybrides rechargeables. Après deux mois, il tourne à l'avantage du Mercedes GLC. Il cumule près de 1 400 transactions sur le marché des voitures d'occasion (+36,8 %), tandis que son rival, le Peugeot 3008, pointe à 1 257 reventes (+31,2 %).

Derrière, le peloton se veut compact et à peine plus de 150 unités séparent le DS 7, quatrième du classement avec 799 unités (+32,9 %), des Renault Captur (+47,8 %) et Volvo XC60 (+68,8 %) à égalité à 643 unités.

Les Dacia Spring et Tesla Model Y doublent les volumes

Au rayon des voitures électriques, les traditionnelles cheffes de file sont mises au défi. La Renault Zoe figure toujours en tête avec 3 863 unités, mais elle perd 7,1 %. Après deux mois, la Peugeot e-208 d'occasion cumule pour sa part 2 269 remises en circulation, soit 9,9 % de moins que l'an passé au même point de passage.

Dans la suite du classement, la Tesla Model 3 maintient sa trajectoire ascendante (+76,6 %, à 2 065 unités). Mais les Dacia Spring et Tesla Model Y poussent bien plus fort sur le marché de la revente. L'une a gagné 115,6 % sur les deux premiers mois (1 150 unités), l'autre a progressé de 127,5 % (à 876 unités). La Renault Twingo n'est pas en reste, puisqu'elle a doublé son score, à 967 unités.

Il y a quelques semaines, Indicata a publié un rapport sur l'attractivité des modèles hybrides et électriques. Un indicateur qui donne une estimation de la rotation à attendre par les revendeurs professionnels. Selon cette méthode de calcul, le Hyundai Tucson affiche le meilleur délai moyen chez les hybrides (35 jours) et les hybrides rechargeables (51,2 jours), tandis que la Tesla Model 3 trône sur les parcs de VE (45 jours).