Comment Volvo a réorganisé son usine de Gand pour produire l’EX30 en Europe

Depuis le 21 avril 2025, l'EX30 n’est plus exclusivement fabriqué en Chine. Une partie de sa production a été délocalisée dans l’usine Volvo Cars de Gand, en Belgique. Grâce à un investissement conséquent, le site s'est rapidement transformé pour accueillir la production du petit SUV 100 % électrique.

Depuis avril 2025, ce sont environ 600 exemplaires de l'EX30 qui sont sortis des lignes de production de l'usine Volvo Cars de Gand. ©Volvo

Auparavant fabriqué uniquement en Chine, le Volvo EX30 sort désormais également des lignes de l’usine Volvo Cars de Gand, en Belgique, depuis avril 2025. Il devient ainsi un modèle de fabrication européenne et bénéficie donc du score environnemental.

Lancé fin 2023, le petit SUV 100 % électrique de Volvo a toujours eu pour vocation d’être assemblé en Europe. Cependant, le site de Gand, qui fabrique également d’autres modèles électrifiés du constructeur sino-suédois, à l’image des électriques EX40 et EC40 ainsi que des hybrides XC40 et V60, était déjà en pleine capacité.

Mais le Volvo XC40, qui arrive aujourd’hui en fin de carrière et qui bénéficie en plus d’une alternative entièrement électrique (EX40) depuis 2020, a ouvert la voie à la production de l’EX30 au sein de l’usine belge. Autre élément pris en compte par Volvo Cars : la mise en place de droits de douane européens sur les véhicules produits en Chine en juillet dernier. Cela a considérablement impacté le modèle, qui échappe désormais à cette taxation.

"L’EX30 revêt une importance capitale pour nous à l’heure où nous continuons de renforcer notre position sur le marché des véhicules électriques haut de gamme en Europe. Investir dans la production européenne de l’EX30 à Gand s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de longue date visant à produire nos voitures là où elles se vendent le mieux", expliquait Francesca Gamboni, directrice chaîne d’approvisionnement et fabrication chez Volvo Cars, à la sortie des premiers exemplaires de l’EX30 du site de Gand.

200 millions d’euros d’investissement

La décision de rapatrier la production de l’EX30 en Europe a été prise en automne 2023, soit à peine un an et demi avant que les premiers exemplaires ne sortent des lignes de l’usine de Gand. Volvo Cars a dû pour cela investir ces dernières années environ 200 millions d’euros dans ses installations belges.

Un investissement qui a notamment permis d’introduire la Sustainable experience architecture (SEA), la plateforme sur laquelle repose le petit SUV 100 % électrique. Mais ce montant a aussi financé l’installation de 580 robots (420 neufs et 160 rénovés), l’extension du hall des batteries, ou encore la construction d’une nouvelle ligne de production de portières, ainsi qu’une nouvelle ligne d’assemblage de batteries.

Au total, ce sont donc pas moins de 40 000 m2 qui ont été ajoutés sur les 570 000 m2 que compte l’ensemble du site. L’ajout de l’EX30 au sein des lignes de production de l’usine Gand a également entraîné la création d’environ 350 emplois supplémentaires, portant le nombre total de postes à près de 6 600, répartis sur trois shifts. Depuis le 21 avril 2025, ce sont donc près de 600 exemplaires de l’EX30 qui ont déjà été produits au sein du site belge.

Une usine qui tourne à plein régime

Située à la périphérie de la troisième plus grande ville de Belgique et au cœur de la zone portuaire de la mer du Nord, l’usine Volvo Cars de Gand a ouvert ses portes en 1965 et est la seule usine automobile encore en activité en Belgique. Avec l’usine de Torslanda (Suède), elle est l’une des deux usines de production automobile exploitées par le constructeur suédois en Europe, une troisième usine étant en cours de construction en Slovaquie.

En 2024, ce sont au total 186 313 voitures qui ont été fabriquées sur le site de Gand. Un nombre en baisse de 19 % par rapport à l’année précédente, mais qui se traduit en grande partie par les travaux d’aménagements nécessaires pour accueillir l’EX30 au sein de ses chaînes de production, contraignant l’usine à fermer pendant 35 jours. En temps normal, un modèle sort ainsi toutes les 67 secondes, ce qui correspond à une moyenne de 51 voitures produites toutes les heures.

L’usine de Gand commencera aussi à produire l’EX30 Cross Country plus tard dans l’année 2025. Ce qui laisse malheureusement peu de marge à un rapatriement des Smart #1 et #3, tous deux fabriqués en Chine et reposant sur la même plateforme que le petit SUV de Volvo.