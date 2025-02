Volvo se montre prudent pour 2025

Entre la crise du secteur automobile, la faible croissance annoncée et d'éventuels droits de douane américains, le patron de Volvo, Jim Rowan, se montre prudent pour l'année 2025.

Jim Rowan, PDG de Volvo Cars. ©Volvo

Après un très bel exercice 2024, notamment grâce à une hausse des ventes de 8 %, à 763 389 unités, Volvo se montre prudent pour l'année qui s'ouvre.

Une tendance déjà quelque peu visible au 4e trimestre 2024 avec un repli de 28 % de son bénéfice d'exploitation, en partie due à une dépréciation de 1,7 milliard de la coentreprise créée avec le fabricant de batteries en difficulté Northvolt.

Cela étant, au cours du second semestre, le commerce a été plus difficile. "La demande s'est ralentie, ce qui a eu un impact à la fois sur notre chiffre d'affaires et sur nos résultats" a souligné Jim Rowan, le président de la marque suédoise.

Volvo s'attend à voir cette situation perdurer cette année. "2025 sera une année très difficile pour le secteur et pour Volvo Cars. Les analystes du secteur prévoient une croissance minimale", a-t-il souligné, mentionnant les "incertitudes cycliques, structurelles, transformationnelles et géopolitiques".

Le constructeur pourrait notamment souffrir de l'impact de droits de douane dans l'Union européenne sur les véhicules fabriqués en Chine, mais également aux États-Unis.

Au sujet du volet européen, la production à partir d'avril 2025 de l'EX30 en Belgique, dans l'usine de Gand, devrait permettre au petit SUV de trouver un nouvel élan, notamment en France où il sera alors éligible au bonus.

Quant aux États-Unis, Volvo dispose, depuis 2018, d'une usine dans la ville de Charleston, en Caroline du Sud, et pourrait envisager de développer la production locale. (Avec AFP)