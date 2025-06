Targa Telematics noue un partenariat européen avec Volvo

Le télématicien italien poursuit son offensive partenariale avec les constructeurs en s’alliant à Volvo à l’échelle européenne. Targa Telematics est en mesure de remonter des données pour tous les modèles du constructeur fabriqués à partir de 2015.

Volvo et Targa Telematics signent un partenariat européen. ©Volvo

Après Toyota, le groupe Volkswagen ou encore Renault, c’est au tour de Volvo de signer un partenariat avec Targa Telematics. Le constructeur sino-suédois ouvre ainsi les datas de ses véhicules au télématicien italien.

Le partenariat prévoit l'intégration directe des flux de données des véhicules Volvo dans la plateforme de Targa Telematics, et ce à l’échelle européenne (32 pays). Tous les modèles fabriqués depuis 2015 sont éligibles à ce service, sans boîtier à installer.

Les gestionnaires de flotte pourront ainsi accéder à toutes les données remontant de ces véhicules, à commencer par le kilométrage et la consommation de carburant ou d’électricité pour les modèles électriques. La géolocalisation est également possible.

"L’objectif est de simplifier et de normaliser les flux de données et de les rendre disponibles via les plateformes numériques de Targa Telematics. Ces données sont sélectionnées en fonction des besoins réels du client, garantissant ainsi efficacité et viabilité économique", commente Alberto Falcione, vice-président des ventes de Targa Telematics.

Dimitrios Merkouris, directeur commercial de Volvo Cars, estime pour sa part que "les véhicules connectés offrent une opportunité unique de repenser fondamentalement la gestion des flottes. Notre collaboration avec Targa Telematics nous permet d’apporter la qualité, l’innovation et les valeurs emblématiques de Volvo au secteur des flottes commerciales."