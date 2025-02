Le télématicien italien élargit son portefeuille en signant un partenariat stratégique avec le groupe Volkswagen. Targa Telematics intégrera donc directement les données du constructeur sans poser de boîtier, et ce, pour les véhicules des marques VW, VW VU, Audi, Skoda, Seat et Cupra.

Targa Telematics pourra intégrer les données relatives aux nouveaux véhicules des marques Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Seat et Cupra. ©AdobeStock-OceanProd

Targa Telematics a signé un partenariat stratégique avec Volkswagen Group Info Services AG afin d'élargir sa gamme de solutions de données pour les opérateurs de flottes. L’entreprise italienne de télématique pourra donc directement intégrer dans sa plateforme les données relatives aux véhicules des marques VW, VW VU, Audi, Skoda, Seat et Cupra, sans la pose d’un boîtier supplémentaire.

Grâce à cette collaboration, Targa Telematics offrira dorénavant de nouveaux services de mobilité aux gestionnaires de flotte, tels que la gestion de l'entretien, la récupération des véhicules volés, la gestion des réclamations, la détection des fraudes, l'analyse de la conduite, les rapports d'activité, la gestion des véhicules électriques, le covoiturage d'entreprise, ainsi que d'autres services qui soutiennent les offres du télématicien.

Parmi les données collectées par Targa Telematics, on retrouve notamment le relevé kilométrique, la consommation de carburant, les alertes tableau de bord (problème mécanique, airbag défectueux, manque d’huile, etc.), ou encore d’autres informations spécifiques aux véhicules électriques. Plus fiables et plus précises, ces données permettront dès lors d’optimiser les processus clients, de réduire les coûts d'assurance et opérationnels, de minimiser les risques de vol et de fraude, d’améliorer la gestion après-vente, et donc, de manière générale, d'accroître l'efficacité et l'utilisation de la flotte.

"Les collaborations que nous menons avec les constructeurs automobiles visent à fournir de nouveaux services de mobilité basés sur l'intégration des données des véhicules de la flotte équipés de dispositifs électroniques OEM, réduisant ainsi les impacts opérationnels liés à l'installation de solutions après-vente", explique Alberto Falcione, vice-président des ventes de Targa Telematics.

Qui poursuit : "Nos objectifs sont de surmonter la grande complexité liée à l'intégration et à la normalisation des données, en les rendant facilement accessibles par le biais des plateformes numériques de Targa Telematics, choisies en fonction des besoins du client et de la rentabilité. Tout cela permet d'obtenir des résultats optimaux grâce au déploiement rapide de solutions par la publication hebdomadaire de nouvelles fonctionnalités."