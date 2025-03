Le télématicien italien annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Toyota Motors Europe. Cette collaboration permettra à Targa Telematics d’intégrer directement les données du constructeur sans la pose d’un boîtier supplémentaire, et ce, pour les véhicules des marques Toyota et Lexus en Europe.

Targa Telematics bénéficiera désormais des datas directement transmises par les boîtiers de première monte intégrés aux véhicules Toyota et Lexus lors de leur construction. ©Toyota

Un mois après s’être associé au groupe Volkswagen pour l’intégration des données de flotte des véhicules des marques VW, VW VU, Audi, Skoda, Seat et Cupra, Targa Telematics continue d’élargir son portefeuille. L’entreprise italienne de télématique a en effet annoncé avoir signé un partenariat stratégique avec Toyota Motors Europe.

Une association qui permettra à Targa Telematics d’intégrer directement dans sa plateforme les flux de données connectés OEM du constructeur japonais en Europe. En d’autres termes, les clients du télématicien auront désormais un accès direct aux datas transmises par les boîtiers de première monte intégrés aux véhicules Toyota et Lexus lors de leur construction.

Ainsi, de nouveaux services de mobilité pourront par la suite être développés sur la base d'appareils embarqués qui prennent en charge l'offre de Targa Telematics. Cette intégration utilise le kilométrage, la consommation de carburant, les données de véhicules électriques, la position GPS, ainsi que d'autres informations, le tout sans nécessiter d'installations supplémentaires.

"Les collaborations que nous poursuivons avec les constructeurs automobiles visent à fournir des services de mobilité innovants, développés grâce à l'intégration de flux de données provenant de véhicules équipés de dispositifs d'origine, réduisant ainsi les impacts opérationnels associés aux installations de solutions de rechange", commente Alberto Falcione, vice-président des ventes chez Targa Telematics.

Avant de poursuivre : "Les objectifs sont de surmonter le très haut degré de complexité lié à l'intégration et à l'homogénéisation nécessaires des flux de données et de les rendre disponibles pour le développement de solutions fournies par les plateformes numériques de Targa Telematics. Ces solutions seront adaptées pour répondre aux besoins du client, en assurant la rentabilité, tout en garantissant des résultats précis et optimaux avec le déploiement de solutions en un minimum de temps et avec l'amélioration des processus liés aux opérations du client et aux services fournis par Targa Telematics elle-même".