Fabriqué en Chine jusqu’ici, l'EX30 sera également produit en Belgique à compter d’avril 2025. L’usine de Gand effectue en effet les derniers préparatifs pour accueillir la production du petit SUV 100 % électrique de Volvo qui pourra ainsi prétendre au bonus écologique.

À compter d'avril 2025, les modèles de l'EX30 à destination des marchés européens seront assemblées dans l'usine de Gand, en Belgique. ©Volvo-ACE Team

En 2025, le Volvo EX30 ne sera plus exclusivement fabriqué en Chine. Une partie de sa production est en effet sur le point d’être délocalisée dans l’usine de Gand, en Belgique, là où sont notamment déjà assemblés le XC40 et l’EX40.

Dès avril 2025, les modèles à destination des marchés européens seront désormais produits au sein du site belge, permettant ainsi à l’EX30 de bénéficier du score environnemental et donc d’être éligible au bonus écologique pour les particuliers.

Lancé fin 2023, le petit SUV 100 % électrique de Volvo a rencontré un grand succès pour sa première année complète de commercialisation, enregistrant plus de 6 500 immatriculations l’an dernier.

Une année de transition pour l’usine de Gand

Le site Volvo de Gand fignole ainsi les derniers détails avant d’accueillir la production de l’EX30, dont le premier exemplaire devrait sortir de l’usine dans la seconde moitié du mois d’avril. Ce lancement s’accompagnera également de la mise en service de la nouvelle unité d’assemblage de batteries dès le début de la production.

En ce qui concerne l’usine de Gand, ce sont au total 186 313 voitures qui y ont été fabriquées en 2024. Un nombre en baisse de 19 % par rapport à l’année précédente, mais qui se traduit en grande partie par les travaux d’aménagements nécessaires pour accueillir l’EX30 au sein de ses chaînes de production, contraignant le site à fermer pendant 35 jours.

"Le lancement de notre nouveau modèle n’est pas seulement une nouvelle étape dans la transition électrique de Volvo Car Gent, c’est aussi une base solide pour l’avenir de notre usine. Le succès de ce lancement déterminera notre trajectoire pour les années à venir et renforcera notre position sur un marché en constante évolution et de plus en plus compétitif", déclare Stefan Fesser, directeur de l’usine Volvo de Gand.