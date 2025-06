Les utilitaires d'occasion restent sur la pente ascendante

En approchant les 69 000 transactions, le marché français des véhicules utilitaires d'occasion a gagné 3 % en mai 2025. Un contexte qui a profité aux marques françaises. Depuis le début de l'année, le rythme de croissance approche 4 %.

375 329 véhicules utilitaires d'occasion ont été revendus entre janvier et mai 2025 (+3,8 %), selon AAA Data. ©Le Journal de l'Automobile

Les véhicules utilitaires vendus d'occasion ont vécu un très bon mois de mai 2025. Selon les données de AAA Data, le nombre de transactions a augmenté de 3 % par rapport à l'an passé. En effet, le marché tricolore a totalisé 68 926 remises en circulation au cours de la période.

Les trois marques françaises ont tiré profit de cette dynamique. Peugeot s'est aligné sur la tendance (+3 %, à 11 539 unités). Mais Renault (+3,5 %, à 20 000 unités) et Citroën (+7 %, à 11 400 unités) ont fait mieux.

Du côté des marques importées, les plus solides performances commerciales sur le marché de la revente sont à mettre au crédit de Ford (+4,9 %, à plus de 5 000 unités), Mercedes (+3,6 %, à 3 831 unités) et Iveco (+6,2 %, à près de 2 050 unités).

Fiat n'est toujours pas parvenu à redresser la barre. D'après AAA Data, seulement 5 728 véhicules utilitaires d'occasion de la marque italienne ont trouvé acquéreurs, soit 2,4 % de moins que l'an passé. Dans le même temps, en raison de leur contre-performance de mai, Volkswagen (-2,9 %, à moins de 3 100 unités) et Toyota (-2,7 %, à 1 055 unités) sont passés dans le négatif au cumul.

Les marques françaises au-dessus des 5 % de croissance

Le cumul justement, il atteint désormais 375 329 transactions depuis le début de l'année 2025. Le marché des VUL gagne donc 3,8 % par rapport au précédent exercice. Avec des taux de croissances allant de 5,4 % à 5,7 %, Renault (111 450 unités), Peugeot (64 035 unités) et Citroën (61 250 unités) font office de référence.

Mercedes (+4,3 %) et Isuzu (+21,5 %) ne sont pas en reste. Ces deux marques importées totalisent un volume de reventes de VUL de respectivement 20 869 et 1 565 unités. Soulignons qu'entre une gamme Fiat déclinante (-2,2 %, à moins de 28 800 unités) et une appétence pour Ford (+2,4 %, à près de 26 650 unités), la bataille est désormais ouverte pour prendre la place juste derrière le trio tricolore.

Sur douze mois glissants, 862 863 véhicules utilitaires ont changé de main en France. Le marché a ainsi gonflé de 2,1 %. Il faut savoir aussi que le seul bond de 11,7 % du segment des VUL de 6-10 ans, à 253 000 transactions, a suffi à compenser le repli des ventes sur toutes les autres tranches d'âge.

Les reventes effectuées par des professionnels s'élèvent à 228 280 unités environ depuis un an glissant, en croissance de 4,1 %. Le canal BtoC atteint donc un poids de 26,5 %, soit +0,6 points par rapport à la période précédente.