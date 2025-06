Remarketing : Autobiz et Jato inventent une offre pour les gestionnaires de flotte

Les deux sociétés de traitement de données automobiles ont noué un partenariat pour construire une solution inédite. En réunissant le référentiel VN de Jato Dynamics et les informations de marché d'Autobiz sur une même interface, les gestionnaires de flotte, à commencer par Europcar Mobility Group, superviseront la valeur de leur actif.

Le groupe Europcar est le premier à avoir déployé la solution développée conjointement par Autobiz et Jato. ©Europcar Mobility Group.

Deux grands groupes européens spécialistes des données automobiles travaillent désormais en étroite collaboration. Jato Dynamics et Autobiz ont officialisé, le 5 juin 2025, leur accord technique qui a débouché sur la création d'une offre inédite destinée aux gestionnaires de flotte désireux de maximiser les bénéfices tirés du remarketing des voitures d'occasion.

Le dispositif imaginé consiste à créer une passerelle entre le référentiel VN de Jato Dynamics et les données de marché d'Autobiz. Accessible depuis l'environnement de chacune des deux entreprises, il permet alors d'identifier avec une extrême précision tous les véhicules grâce au code VIN, à une immatriculation ou à une description textuelle de la voiture.

Répondre aux besoins évolutifs

Une fois l'identification achevée, un véhicule peut être évalué dans 22 pays européens. Grâce aux informations d'Autobiz, l'utilisateur prend connaissance de la valeur de marché actuelle ainsi que de la valeur résiduelle estimée. Des éléments complétés par les prix inscrits au catalogue VN constatés par Jato Dynamics, en tenant compte des options.

"La combinaison de la qualité de nos données de véhicules avec les solutions innovantes d’évaluation et de reprise d'Autobiz offre une valeur réelle et tangible au marché. Cet accord témoigne de la solidité de notre offre conjointe et de la manière dont elle répond aux besoins évolutifs de l'écosystème du remarketing en Europe", a commenté par voie de communiqué Jesper Rolink, directeur du département Leasing de Jato Dynamics.

Une offre qui a déjà trouvé son public. En effet, le fruit de cette coopération a été implémenté chez Europcar Mobility Group. Le géant de la location, qui utilise Autobiz depuis 2022, souhaite ainsi harmoniser ses processus opérationnels et optimiser la valorisation de ses véhicules dans onze pays européens. Il en fera donc un outil essentiel dans sa stratégie de remarketing des voitures de location sur le marché des exemplaires d'occasion.