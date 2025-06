Quand BCAuto Enchères retente l'expérience des ventes en présentiel

Qui aurait pu croire que BCAuto Enchères se remettrait à organiser des ventes aux enchères en présence du public ? Voilà ce qui restera l'événement de la semaine. Le lundi 2 juin 2025, la filiale française du groupe britannique a réuni une centaine de personnes, dont des apporteurs d'affaires et des acheteurs, dans un restaurant cosy de Levallois-Perret (92), pour un événement baptisé Leasing Day.

Une initiative prise douze ans après avoir refermé les portes de la dernière salle de vente du groupe sur le territoire hexagonal. Elle avait pour but de permettre aux acteurs "de se reconnecter", comme le disent à l'unisson les cadres de BCAuto Enchères. Une population composée, d'une part, de représentants de leasers parmi les plus importants du marché, et d'autre part, de revendeurs de voitures d'occasion originaires de groupes de distribution, d'enseignes indépendantes ou de centrales d'achat BtoB.

Des loueurs qui testent des canaux additionnels

Une Citroën Berlingo de 2017 en configuration utilitaire, mise au prix de départ de 4 900 euros, a ouvert la séance. Environ cinq cents véhicules utilitaires et voitures d'occasion particulières suivront tout au long de la journée. Un plateau composé en ordre de grandeur à 40 % de diesel, 30 % d'essence, 20 % de PHEV et 10 % de voitures électriques sortis de flotte.

Après un round d'observation, les acheteurs ont commencé à s'activer et à batailler. En plus des dizaines de professionnels assis dans la salle improvisée, dont des Allemands, des Polonais et des Danois venus pour l'événement, quatre cents clients européens de BCAuto Europe ont participé en ligne.

À la pause déjeuner, la performance commerciale se situait à hauteur de 84 %, soit un peu en dessous des objectifs, de l'aveu d'un cadre. Les apporteurs d'affaires ne semblaient cependant pas inquiets. "Nos voitures présentées ce matin sont toutes parties, apprécie l'un d'eux. Certaines ont tout juste atteint le prix de réserve", constate-t-il.

Des leasers qui ont bien souvent leur propre plateforme de recommercialisation des véhicules en fin de contrat. "Nous sommes venus pour tester cette solution et évaluer notre compréhension du marché", nous confie ce loueur courte durée de premier plan.

Xavier Lamas, directeur chez BCAuto Enchères en charge des relations avec les loueurs, les captives et les banques, a conscience de cette approche de l'événement. "Ils ont leur plateforme, mais leurs volumes sont tels qu'ils ont besoin de nos services, soutient-il. Ce galop d'essai leur permettra de comprendre que nous pouvons les aider à sortir les voitures".

Dans la foule, il se murmure que le département remarketing d'un loueur courte durée vient de récupérer plusieurs centaines de MG Motor. L'un des représentants nous confirmera l'information. "Nous cherchons à revendre les modèles de MG au bout de six mois au lieu de 18 mois habituellement, car les contraintes économiques et les critères d'exclusion de la garantie du constructeur nous poussent à prendre de telles mesures", explique-t-il de manière sommaire.

25 % de connexions supplémentaires en mai 2025

En dépassant les 80 % de taux d'adjudication au terme de la journée, BCAuto Enchères peut dire que les acheteurs ont trouvé leur bonheur. Quelques clients français faisaient grise mine. "Les prix se sont envolés. Je pense que nous avons été concurrencés par des étrangers qui ne payent pas les mêmes taxes", raisonne l'un d'eux en voyant une voiture partir pour un montant équivalent au prix de vente à particulier sur les sites des infomédiaires nationaux.

Aucun n'a renoncé pour autant. Quand la vente de l'après-midi a démarré, ils ont repris place pour repartir avec un peu plus de voitures d'occasion dans les bagages. En ce moment, le marché leur impose de se fournir. "Nous préparons la rentrée de septembre, lâche cet acheteur venu de Bretagne. Il nous faudra avoir un stock ajusté pour compenser les pertes du printemps".

Chez BCAuto Enchères, Edgar Chauveau constate une véritable appétence chez les distributeurs. Le directeur de la demande fraîchement nommé à ce nouveau poste a enregistré une hausse de 25 % des connexions en mai 2025. "80 à 90 % des voitures trouvent preneurs au premier passage. Les distributeurs parient que les ventes de voitures d'occasion à particulier vont continuer de croître", rapporte-t-il.

Une perspective sur laquelle l'enchériste mise également. Xavier Lamas, Edgar Chauveau, tout comme leur directeur général, Olivier Fernandes, pensent que BCAuto Enchères affichera une croissance à deux chiffres en 2025 pour passer la barre symbolique des 100 000 adjudications à fin décembre.