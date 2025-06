Le marché européen relève la tête

Toujours porté par les véhicules électriques (+25 %) et hybrides (+16 %), le marché VP européen affiche une croissance de 1,6 %, avec 926 582 immatriculations enregistrées en mai 2025. Après cinq mois d'activité, le bilan reste légèrement négatif, avec -0,6 %, mais la trajectoire s'améliore.

Avec une croissance de 16,9 % en mai 2025 et de 6,7 % au cumul, Skoda devient la troisième marque la plus vendue dans l'Union européenne. ©Skoda

Après le recul des immatriculations de -2,6 % en janvier, -3,4 % en février et -0,2 % en mars, le marché européen remonte peu à peu la pente. Le nombre de véhicules neufs mis à la route avait progressé de 1,3 % en avril et mai confirme cette tendance avec 1,6 % de gagné et 926 582 unités.

Une courbe qui ne permet toutefois pas de repasser en positif au cumul, avec une baisse de 0,6 % depuis le début de l'année selon les chiffres de l'ACEA, avec 4 566 970 unités dans l'Union européenne.

Dans ce contexte, les véhicules électriques sont sur une belle dynamique avec +25 % en mai, à 142 776 immatriculations enregistrées. Cela représente une part de marché de 15,4 %. Depuis janvier, les VE affichent une croissance de 26,1 %, à 701 089 unités, soit 15,35 % du marché continental.

Un chiffre toutefois "loin de ce qu'il devrait être", a commenté Sigrid de Vries, directrice générale de l'ACEA, citée dans un communiqué.

La France, avec un repli de 18,7 % en mai et de 7,1 % au cumul, ne participe pas à cette dynamique électrique notamment portée par l'Allemagne (+43,2 % au cumul ; 201 563 unités). Tesla non plus puisque ses ventes ont encore plongé de 40,5 % en mai. Le constructeur américain affiche même -45,2 % depuis janvier.

Stellantis perd toujours du terrain

Le groupe Volkswagen caracole toujours en tête européenne, avec 28,5 % de part de marché en mai et 27,4 % de part de marché depuis janvier, grâce à des immatriculations en hausse de 4,8 %.

La relance n'est toujours pas d'actualité chez Stellantis avec -5,2 % en mai et -10 % au cumul. Le groupe perd encore des parts de marché avec seulement 16,2 % en mai (-1,2 point) et 16,5 % au cumul (-1,7 point).

Le groupe Renault complète le top 3 européen avec des immatriculations mensuelles en hausse de 4 % et de 6,6 % depuis le début de l'année. De quoi grignoter des parts de marché avec 0,2 point gagné en mai (11 %) et +0,7 point depuis janvier (11,3 %).

Si l'on s'arrête sur le classement par marque, aussi bien en mai qu'au cumul, Volkswagen demeure l'incontournable leader. Toyota est la deuxième marque de l'UE en volume devant Skoda qui dame le pion à Renault, Peugeot ou BMW.