La Belgique approuve à son tour le système de conduite autonome de Tesla 

Le FSD de Tesla ajoute un nouveau pays dans sa conquête européenne. Afin d’outrepasser les réglementations du Vieux-Continent, le constructeur américain agit au cas par cas, pays par pays, pour l’utilisation de son logiciel permettant la conduite autonome supervisée. C’est donc au tour de la Belgique d’autoriser le FSD, d’après les déclarations d’Annick De Ridder, ministre des Transports de la région flamande.

"Je viens de signer l’approbation", a-t-elle écrit dans un post sur X, montrant une photo d’un document officiel. Une validation obtenue après avoir mené avec succès une batterie de tests dans les trois régions, ce qui lui permet d’être utilisable dans la totalité du pays d’outre-Quiévrain. La Belgique est donc le cinquième pays à approuver le système de Tesla.

Le constructeur a notamment reçu les autorisations aux Pays-Bas, en Lituanie, en Estonie et au Danemark. D’autres pays sont en cours de réflexion pour autoriser le FSD de Tesla, notamment la Grèce. Dans le monde, treize pays ont validé l’usage du logiciel.

Pour rappel, le "Full Self-Driving" du constructeur américain permet une autonomie de niveau 2+, c’est-à-dire que le véhicule se conduit seul sans intervention du conducteur dans les zones urbaines. Toutefois, ce dernier doit rester attentif, surveiller la route et garder les mains sur le volant. En cas d’accident, c’est également le conducteur qui en assumera l’entière responsabilité.