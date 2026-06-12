Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

La Belgique approuve à son tour le système de conduite autonome de Tesla 

Publié le 12 juin 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Après les Pays-Bas, le Danemark, l'Estonie et la Lituanie, la Belgique devient le cinquième pays européen à autoriser le Full Self-Driving de Tesla. Une nouvelle étape dans la stratégie du constructeur américain, qui obtient les validations réglementaires pays par pays. 
FSD Tesla Belgique
C’est au tour de la Belgique d’autoriser le FSD de Tesla. ©AdobeStock-Tierney

Le FSD de Tesla ajoute un nouveau pays dans sa conquête européenne. Afin d’outrepasser les réglementations du Vieux-Continent, le constructeur américain agit au cas par cas, pays par pays, pour l’utilisation de son logiciel permettant la conduite autonome supervisée. C’est donc au tour de la Belgique d’autoriser le FSD, d’après les déclarations d’Annick De Ridder, ministre des Transports de la région flamande.

 

"Je viens de signer l’approbation", a-t-elle écrit dans un post sur X, montrant une photo d’un document officiel. Une validation obtenue après avoir mené avec succès une batterie de tests dans les trois régions, ce qui lui permet d’être utilisable dans la totalité du pays d’outre-Quiévrain. La Belgique est donc le cinquième pays à approuver le système de Tesla.

 

Le logiciel d'aide à la conduite de Tesla adopté par la Lituanie

 

Le constructeur a notamment reçu les autorisations aux Pays-Bas, en Lituanie, en Estonie et au Danemark. D’autres pays sont en cours de réflexion pour autoriser le FSD de Tesla, notamment la Grèce. Dans le monde, treize pays ont validé l’usage du logiciel.

 

Pour rappel, le "Full Self-Driving" du constructeur américain permet une autonomie de niveau 2+, c’est-à-dire que le véhicule se conduit seul sans intervention du conducteur dans les zones urbaines. Toutefois, ce dernier doit rester attentif, surveiller la route et garder les mains sur le volant. En cas d’accident, c’est également le conducteur qui en assumera l’entière responsabilité.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Renaut, Stellantis et Volkswagen unissent leurs voix pour infléchir le "Made in Europe"

Renaut, Stellantis et Volkswagen unissent leurs voix pour infléchir le "Made in Europe"

Emanuele Cappellano, Stellantis : "La France est le cœur du groupe en Europe"

Emanuele Cappellano, Stellantis : "La France est le cœur du groupe en Europe"

Stellantis s’allie à Bolt et Pony.ai pour tester des robotaxis au Luxembourg

Stellantis s’allie à Bolt et Pony.ai pour tester des robotaxis au Luxembourg

Après-vente : le grand rattrapage des constructeurs chinois en Europe

Après-vente : le grand rattrapage des constructeurs chinois en Europe

Le podium des véhicules électriques les plus vendus en mai 2026

Le podium des véhicules électriques les plus vendus en mai 2026

Éric Laforge, Stellantis Pro One : "L’Europe reste un pilier majeur de notre stratégie"

Éric Laforge, Stellantis Pro One : "L’Europe reste un pilier majeur de notre stratégie"

Laisser un commentaire

cross-circle