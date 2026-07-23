Tesla : les ventes accélèrent, les bénéfices reculent

Tesla a annoncé un bénéfice net inférieur aux attentes au deuxième trimestre 2026 malgré un bond des ventes. Le chiffre d'affaires a progressé de 26 % sur un an, à 28,24 milliards de dollars, mais le bénéfice net a reculé de 17 % à 1,15 milliard. Le consensus des analystes de Factset anticipait respectivement 26,42 milliards et 1,82 milliard.

Tesla, pour la première fois, a franchi la barre des 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires en glissement annuel. Début juillet, le groupe avait annoncé une hausse de 25 % des ventes (480 126 véhicules livrés) au niveau mondial par rapport à la même période de l'année précédente, lorsqu'elles avaient pâti des engagements politiques de son patron Elon Musk.

Prix moyen unitaire en baisse

La rentabilité de Tesla au deuxième trimestre a été affectée non seulement par un prix moyen unitaire inférieur, du fait d'offres promotionnelles, mais aussi par de moindres crédits réglementaires et par un problème non détaillé dans le stockage d'énergie ayant entraîné un surcoût exceptionnel lié aux garanties.

Sujet très surveillé par les marchés : le déploiement du logiciel de conduite autonome (FSD) qui, depuis début 2025, n'est plus disponible que par abonnement mensuel dans de nombreux pays. Avant, il était aussi possible de faire un paiement unique, à l'achat du véhicule, pour environ 8 000 dollars.

Selon le directeur financier Vaibhav Taneja, le FSD était activé sur 55 % des véhicules neufs livrés en Amérique du Nord au deuxième trimestre. Il est désormais actif sur près de 1,5 million de Tesla dans le monde.

Mariage Tesla-SpaceX ?

Depuis la toute première livraison en 2008, le constructeur a livré autour de neuf millions de véhicules. Vaibhav Taneja a aussi confirmé des dépenses d'investissements de plus de 25 milliards de dollars en 2026, précisant qu'elles allaient "enfler davantage dans les deux ou trois prochaines années".

Interrogé sur un éventuel rachat de Tesla par SpaceX – qui a déjà englouti la start-up xAI et le réseau social X –, entreprise aussi dirigée par Elon Musk, ce dernier a reconnu qu'il y avait de "nombreuses collaborations sur de nombreux fronts" entre les deux groupes.

SpaceX et Tesla coopèrent en effet pour fabriquer une usine de microprocesseurs, et les véhicules Tesla et le robot humanoïde Optimus sont équipés de l'assistant d'intelligence artificielle Grok. De plus, les robotaxis et le futur Cybercab disposent du service internet par satellites Starlink.

Les spéculations d'un mariage n'ont fait que grossir depuis l'introduction en Bourse record de SpaceX en juin. En attendant, "le deuxième trimestre a été un trimestre solide pour nos activités principales dans l'automobile, l'énergie et les services ainsi que pour la production, les infrastructures et les initiatives en matière d'intelligence artificielle", a commenté Tesla dans un communiqué, précisant que la "priorité restait de renforcer" ces activités.

Tesla a ajouté que le manque de batteries représentait "le principal facteur à court terme limitant le volume de production de véhicules", tout en soulignant que l'usine géante Megafactory Texas serait bientôt achevée et devrait démarrer sa production d'ici fin 2026. (avec AFP)