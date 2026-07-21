GM revoit ses prévisions 2026 à la hausse

Les lourdes charges passées après l'ajustement de la stratégie électrique pèsent encore sur les comptes de GM. Au deuxième trimestre, elles se montent encore à 2,28 milliards de dollars.

En effet, le constructeur américain vient d'annoncer un bénéfice net en baisse de 31,1 %, à 1,3 milliard de dollars.

En plus d'avoir relevé les prévisions de dividende par action, GM se montre aussi plus optimiste concernant son bénéfice d'exploitation annuel ajusté, attendu entre 14 et 16 milliards de dollars (13,5 à 15,5 milliards auparavant).

Il table aussi sur un flux de liquidités généré par ses activités automobiles en augmentation, passant de 9 à 10 milliards à une fourchette de 9,5 à 11,5 milliards.

Le bénéfice net annuel devrait, lui, ressortir entre 8,4 et 9,8 milliards, soit un niveau inférieur aux précédentes prévisions (9,9 à 11,4 milliards).

Le chiffre d'affaires du groupe est resté relativement stable sur le trimestre (+1,9 %) à 48,03 milliards de dollars.

Il avait annoncé début juillet 2026 un recul de 4,2 % de ses ventes aux États-Unis au deuxième trimestre, dans un contexte d'envol des prix des hydrocarbures du fait de la guerre au Moyen-Orient. L'américain a ainsi livré 714 896 véhicules neufs entre avril et juin, contre 746 588 un an plus tôt.

Dans une lettre aux actionnaires accompagnant la publication du mardi 21 juillet, Mary Barra, patronne du groupe, a qualifié ces résultats de "solides" et dit s'attendre à ce que "ces tendances continuent de renforcer (les) performances (du groupe) jusqu'en 2027 et au-delà", car GM dispose "de multiples moteurs d'accroissement des marges et de croissance tout en maintenant (sa) discipline en termes de capitaux". (avec AFP)