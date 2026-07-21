Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

GM revoit ses prévisions 2026 à la hausse

Publié le 21 juillet 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Bien que des charges liées aux véhicules électriques aient grevé ses résultats du deuxième trimestre 2026, avec un bénéfice net en baisse de 31,1 %, GM relève toutefois ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.
GM résultats ventes
Le bénéfice net de GM atteint 1,3 milliard de dollars au deuxième trimestre 2026, en baisse de 31,1 %. ©GM

Les lourdes charges passées après l'ajustement de la stratégie électrique pèsent encore sur les comptes de GM. Au deuxième trimestre, elles se montent encore à 2,28 milliards de dollars.

 

GM résiste bien au premier trimestre 2026

 

En effet, le constructeur américain vient d'annoncer un bénéfice net en baisse de 31,1 %, à 1,3 milliard de dollars.

 

En plus d'avoir relevé les prévisions de dividende par action, GM se montre aussi plus optimiste concernant son bénéfice d'exploitation annuel ajusté, attendu entre 14 et 16 milliards de dollars (13,5 à 15,5 milliards auparavant).

 

Il table aussi sur un flux de liquidités généré par ses activités automobiles en augmentation, passant de 9 à 10 milliards à une fourchette de 9,5 à 11,5 milliards.

 

GM réaligne encore sa stratégie électrique

 

Le bénéfice net annuel devrait, lui, ressortir entre 8,4 et 9,8 milliards, soit un niveau inférieur aux précédentes prévisions (9,9 à 11,4 milliards).

 

 

Le chiffre d'affaires du groupe est resté relativement stable sur le trimestre (+1,9 %) à 48,03 milliards de dollars.

 

Il avait annoncé début juillet 2026 un recul de 4,2 % de ses ventes aux États-Unis au deuxième trimestre, dans un contexte d'envol des prix des hydrocarbures du fait de la guerre au Moyen-Orient. L'américain a ainsi livré 714 896 véhicules neufs entre avril et juin, contre 746 588 un an plus tôt.

 

Dans une lettre aux actionnaires accompagnant la publication du mardi 21 juillet, Mary Barra, patronne du groupe, a qualifié ces résultats de "solides" et dit s'attendre à ce que "ces tendances continuent de renforcer (les) performances (du groupe) jusqu'en 2027 et au-delà", car GM dispose "de multiples moteurs d'accroissement des marges et de croissance tout en maintenant (sa) discipline en termes de capitaux". (avec AFP)

 

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

GM résiste bien au premier trimestre 2026

GM résiste bien au premier trimestre 2026

Jean‑Pierre Diernaz confirmé à la tête de General Motors Europe

Jean‑Pierre Diernaz confirmé à la tête de General Motors Europe

Valeo démarre la construction de sa nouvelle usine au Texas

Valeo démarre la construction de sa nouvelle usine au Texas

GM réaligne encore sa stratégie électrique

GM réaligne encore sa stratégie électrique

General Motors relève ses objectifs pour 2025

General Motors relève ses objectifs pour 2025

Essai Cadillac Optiq : outil de conquête de l'Est

Essai Cadillac Optiq : outil de conquête de l'Est

Laisser un commentaire

cross-circle