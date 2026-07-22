Tesla se développe en Île-de-France

Déjà présent à Paris, dans le quartier de la Madeleine, à Saint-Ouen-sur-Seine (93), Chambourcy (78) et Bailly-Romainvilliers (77), Tesla renforce sa présence en région parisienne avec l'ouverture d'un centre éphémère dans le centre commercial de La Défense, le plus grand centre d'affaires d'Europe.

En complément de cette présence parisienne, Tesla met à disposition cinq sites d'essais en libre-service. Ce concept, totalement inédit en France, permet aux personnes intéressées de bénéficier d'un essai gratuit de 45 minutes avec accès digital complet au véhicule via l'application Tesla, sans conseillers sur site, pour une expérience 100 % immersive. Ils sont situés à Franconville (95), Le Chesnay (78), Ozoir-la-Ferrière (77), Ury (77), près de Melun, et au point de vente de Bailly-Romainvilliers.

Présent au Touquet (62)

En parallèle du site de la Défense, Tesla a ouvert également au Touquet-Paris-Plage (62) un pop up estival jusqu'au 10 août 2026. Y sont présentés quatre véhicules dont le Model Y en version 7 places.

Enfin, afin d'accompagner cette croissance, Tesla a récemment inauguré deux nouveaux sites "Superchargeur" visant à augmenter la capacité de recharge disponible à proximité de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, en complément du site d'origine ouvert en octobre 2023 dans l'enceinte du parking de l'hôtel Hyatt Place qui accueille douze bornes.

En parallèle, le site d'Aulnay-sous-Bois (93), ouvert en mai 2026, inclut 16 bornes. Ces nouveaux équipements viennent étoffer un réseau francilien de 26 sites, comprenant 318 superchargeurs actuellement, dont 10 nouveaux sites ouverts en 2026.