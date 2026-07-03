Tesla retrouve des couleurs avec des livraisons supérieures aux attentes

Tesla a annoncé avoir livré plus de 480 000 véhicules dans le monde au deuxième trimestre 2026, soit une hausse de quasiment 25 % par rapport à début 2025, lorsque l'image de la marque était écornée.

Le groupe, qui ne publie pas de données géographiques, a remis exactement 480 126 véhicules à leurs propriétaires entre avril et juin, d'après son site internet. C'est supérieur au consensus des analystes de Factset (401 000 unités) ainsi qu'à celui concocté par le groupe lui-même (406 024 unités).

Fort déclin en Amérique du Nord

Les analystes de Deutsche Bank attendaient pour leur part 416 000 véhicules livrés sur cette période, soulignant que l'Europe servait de moteur de croissance (environ +40 %) devant la Chine (+3 %). Mais, selon eux, les ventes en Amérique du Nord ont fondu de 21 %.

De nombreuses incitations à l'achat de véhicules électriques, en particulier un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars, ont été éliminées par l'administration de Donald Trump.

Les ventes de Tesla avaient été plombées sur les six premiers mois de l'année précédente dans un contexte de concurrence accrue mais, surtout, du fait de la collaboration de son patron Elon Musk avec le président américain et de son soutien à des gouvernements d'extrême droite en Europe.

Tesla avait ainsi été pris à partie avec des actes de vandalisme, des appels au boycott et des manifestations. Les deux hommes ont, depuis environ un an, pris leurs distances.

Net rebond en Europe

Selon les statistiques de différents pays européens, les ventes du groupe ont progressivement repris de la vigueur après avoir fondu en 2025. L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a indiqué le 23 juin 2026 que les ventes de Tesla sur les cinq premiers mois de l'année avaient bondi de 77,3 % sur un an.

En Chine, selon la fédération professionnelle CPCA, les ventes de Tesla ont progressé de 24,4 % (89 091 unités) en juin après +39,4 % en mai.

Au deuxième trimestre cette année, le groupe d'Austin (Texas) a également produit 451 758 véhicules au niveau mondial, contre 410 244 un an plus tôt. Il a aussi déployé 13,5 GWh d'équipements de stockage énergétique, contre 9,6 GWh un an plus tôt. (avec AFP)