La reconquête de Nissan passera par son offensive produits

En grande difficulté à l’échelle mondiale, Nissan mise sur le marché européen pour se refaire une santé. Le constructeur nippon a ainsi dévoilé sa nouvelle Micra, cousine de la Renault 5, qui marque le début de son offensive électrique. Avant l'arrivée d’autres modèles jusqu’en 2027.

La sixième génération de la Nissan Micra, désormais 100 % électrique, sera commercialisée à partir d'octobre 2025. ©Nissan

4,1 milliards d’euros. C’est la perte nette affichée par Nissan pour son exercice 2024-2025. Une somme colossale qui conduira le constructeur japonais à fermer sept usines et à supprimer 20 000 emplois d’ici à 2027, soit 15 % de ses effectifs mondiaux.

Entre chute des ventes, surcapacités industrielles, manque de nouveautés et rapprochement avorté avec son rival Honda, Nissan traverse donc l’une des plus graves crises de son histoire. Pour autant, le constructeur nippon, désormais dirigé par Ivan Espinosa, n’entend pas abdiquer et veut montrer qu’il peut remonter la pente.

Pour ce faire, Nissan souhaite miser sur le Vieux Continent, un marché important pour la marque. En 2024, cette dernière a en effet vu ses immatriculations augmenter de 4,5 % en Europe (UE+EFTA+UK), atteignant 307 276 unités.

S’il veut continuer sur cette bonne dynamique à l’échelle européenne, Nissan sait qu’il doit continuer à se renouveler et à investir dans de nouveaux produits. Le constructeur a ainsi dévoilé sa toute nouvelle Micra. Son arrivée marque une étape clé dans l'offensive produits de Nissan en Europe, où la marque prévoit de lancer pas moins de quatre nouveaux modèles 100 % électriques d'ici à 2027.

La Micra ouvre le bal

Première pierre de l’offensive produits de Nissan, la sixième génération de la Micra arrivera en octobre 2025 dans une version 100 % électrique. Fabriquée dans l’usine Ampere Electricity de Douai (59), cette citadine du segment B reprendra ainsi la même plateforme AmpR Small que la Renault 5 E-Tech.

Elle affichera par conséquent les mêmes caractéristiques techniques, à commencer par deux tailles de batteries de 40 et 52 kWh. Sur la seconde, l’autonomie pourra grimper jusqu’à 408 km.

Si l’intérieur reste à l’identique, l’extérieur de la nouvelle Micra bénéficie tout de même d’un design original tout en rondeurs, lui permettant de se démarquer de sa cousine au losange. Elle mesure ainsi 5 cm de plus que la française et arbore une signature lumineuse qui lui est propre.

Autre élément distinctif, la Micra 100 % électrique embarquera, dès son lancement, le mode "one pedal" qui n’est pas encore disponible sur la R5. Pour sa nouvelle venue, Nissan espère ainsi réaliser 80 % de conquête et vendre 30 % des exemplaires à la clientèle professionnelle. Pour l’heure, les prix de la nouvelle Micra ne sont pas encore connus, mais nous pouvons imaginer qu’ils seront alignés avec ceux de la R5.

Une gamme électrique renouvelée

Suivra ensuite la nouvelle génération de la Leaf qui sera lancée en Europe en 2025. Elle annonce des gains d’autonomie "significatifs" par rapport à son ancienne mouture et sera dorénavant plus proche d’un crossover "coupé", comme l’annonce le concept Nissan Chill-Out. Elle reposera par ailleurs sur la même plateforme CMF-EV que son grand frère, l'Ariya.

La troisième génération du Juke est quant à elle prévue pour 2026 et deviendra 100 % électrique. Ici, l’unique information fournie par le constructeur est que ce modèle sera inspiré du concept car Hyper Punk, présenté en octobre 2023 au Japan Mobility Show.

Enfin, si un restylage de l’Ariya est aussi dans les cartons, la grande nouveauté de Nissan en 2026 sera surtout la présentation d’un véhicule 100 % électrique sur le segment A. À l’instar de la Micra avec la R5, cette petite citadine sera une jumelle technique de la future Renault Twingo.

Silence pour attirer une clientèle plus jeune

Afin de fidéliser une jeune clientèle, Nissan s’est également lancé en parallèle dans la distribution de quadricycles et de scooters 100 % électriques. En 2024, le constructeur japonais a en effet noué un partenariat avec Acciona, propriétaire de la marque Silence, afin de commercialiser la microcar 04, à travers son vaste réseau de concessionnaires européen.

Disponibles en deux versions, la L6e et la L7e, elles offrent respectivement une autonomie de 149 km et 175 km (cycle WMTC*), avec une vitesse de pointe atteignant 45 km/h (L6e) ou 85 km/h (L7e). Les premières livraisons du Silence 04 ont par ailleurs déjà commencé en France, qui est le premier marché pilote pour Nissan en Europe.

Troisième génération de l’e-Power

Si Nissan sort le grand jeu pour l’électrique, la marque ne compte pas pour autant laisser tomber sa technologie hybride e-Power. Cette dernière bénéficiera ainsi d’une mise à jour en 2025, offrant des améliorations notables en matière d’efficience et des émissions réduites.

Pour rappel, près de 250 000 véhicules équipés du système e-Power ont été vendus en Europe depuis son introduction en 2022 sur le continent. Celui-ci continuera donc d’exister sur le Qashqai, best-seller de la marque, et sur le X-Trail.