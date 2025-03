Essai Mitsubishi Outlander PHEV : le retour de la recette maison

Considéré comme le modèle phare de Mitsubishi, l’Outlander revient pour une quatrième génération. Toujours disponible dans une unique motorisation hybride rechargeable, le SUV dispose désormais d’une autonomie électrique pouvant aller jusqu’à 85 km, le tout à un positionnement tarifaire intéressant. Suffisant pour en faire la bonne affaire en PHEV ?

Après les lancements des Colt et ASX avec son partenaire Renault, Mitsubishi dévoile enfin un modèle 100 % maison... Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de la quatrième génération de l'Outlander. ©Mitsubishi

Lancé pour la première fois en 2013, le Mitsubishi Outlander PHEV s’est rapidement imposé comme le véhicule hybride rechargeable le plus vendu en Europe, avec plus de 200 000 exemplaires écoulés. Dans l’Hexagone, le modèle est d’ailleurs toujours considéré comme le porte-étendard de la marque japonaise, puisque ce ne sont pas moins de 18 000 clients qui roulent encore en Outlander.

Alors que la commercialisation de la quatrième génération du SUV de Mitsubishi a débuté en 2021 aux États-Unis, celle-ci a bien failli ne jamais voir le jour en Europe, la marque se posant alors la question de rester ou pas sur le territoire. Depuis, Mitsubishi a tranché et compte bien rester sur le Vieux Continent. Le constructeur poursuit donc la transformation de son offre en l'enrichissant d'un cinquième modèle.

Car si, dans un premier temps, la marque aux trois diamants s'est appuyée sur son partenaire Renault en commercialisant des clones de la Clio et du Captur, sous l'appellation Colt et ASX, la nouvelle génération du Outlander signe bel et bien le retour de Mitsubishi aux affaires, avec un modèle 100 % inédit, conçu et développé en interne.

Le nouvel Outlander PHEV sera par ailleurs rejoint par un nouveau C-SUV, baptisé Grandis, jumeau technique du Renault Symbioz, dont la commercialisation interviendra à la fin de l’automne 2025. Un second modèle, clone du Scenic E-Tech, viendra également compléter l’offre renouvelée de Mitsubishi en France, marquant de fait le retour de la marque japonaise sur le marché des véhicules électriques.

Un modèle 100 % maison

Contrairement à la nouvelle Colt ou encore au récent ASX, qui partagent de nombreuses caractéristiques communes avec leurs cousins techniques de chez Renault, la quatrième génération de l’Outlander est quant à elle un modèle 100 % maison. Empreint de l’héritage de Mitsubishi, il affiche donc un design audacieux, mêlant de nouvelles lignes à quelques clins d’œil au mythique Pajero.

Le nouvel Outlander PHEV se dote ainsi de la face avant emblématique Dynamic Shield, déjà présente sur l’ASX restylé. Dignes du segment des D-SUV, ses dimensions de 1,75 m de haut, 4,72 m de long et 1,86 m de large lui confèrent une silhouette robuste et musclée. Comme à l’avant, la notion d’héritage occupe une place majeure dans les lignes arrière du véhicule, comme en témoigne la forme hexagonale sculptée, s’inspirant du hayon du Pajero.

Pour ce qui est de l’habitacle, la quatrième génération de l’Outlander offre un intérieur raffiné et modernisé. Derrière le volant trône un grand écran de 12,3 pouces regroupant l’instrumentation numérique, tandis qu’un second écran tactile du même format vient également s’ajouter au centre de la planche de bord pour le système d’infodivertissement, celui-ci étant par ailleurs compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, en sans-fil.

Le gabarit du nouvel Outlander PHEV offre par ailleurs un beau niveau de confort aux passagers arrière. De par la motorisation hybridation rechargeable, l’espace est en revanche moins généreux dans le coffre, puisque son volume de chargement varie de 468 l à 756 l, une fois la banquette arrière rabattue. Sur le milieu de gamme, l’accès au coffre peut être facilité grâce à un mode mains libres, en plaçant simplement un pied sous le bouclier arrière. Un grand toit panoramique, procurant davantage de luminosité dans l’habitacle, est aussi proposé en option.

Jusqu’à 85 km d’autonomie électrique

Plus performant que sa précédente version, la cuvée 2025 de l’Outlander PHEV bénéficie d’une autonomie 100 % électrique nettement accrue. Grâce à une batterie de 22,7 kWh nette, celle-ci peut désormais atteindre jusqu’à 85 km, selon la norme WLTP. Le rayon d’action total est quant à lui estimé à 834 km d’après le constructeur.

Totalement repensé, le groupe motopropulseur est également complété par un moteur essence quatre cylindres 2,3 de 160 ch (203 Nm de couple) et par deux moteurs électriques. Le premier, situé à l’avant, développe 85 kW pour 255 Nm de couple, quant au second, positionné au niveau de l’essieu arrière, revendique 100 kW (195 Nm). La puissance totale combinée du nouvel Outlander PHEV atteint donc 302 ch (225 kW).

Proposé uniquement en transmission intégrale, le nouveau venu de Mitsubishi est disponible en cinq niveaux de finition : Invite, Invite+, Intense, Instyle et Instyle+. La marque japonaise s’attend par ailleurs à vendre davantage de finitions de milieu de gamme, Invite+ ou Intense.

Les prix du nouvel Outlander PHEV débutent à 51 590 euros pour l’entrée de gamme et s’étendent jusqu’à 66 090 euros sur la finition la plus élevée. Un tarif jugé intéressant compte tenu du segment et de la motorisation. Il faudra en revanche également s’acquitter d’un malus au poids compris entre 3 500 euros et 4 500 euros, selon le modèle choisi.

Comme l'ensemble des autres modèles, l'Outlander sera aussi éligible à la garantie huit ans ou 160 000 km, l'une des meilleures garanties proposées en France, avec les mêmes conditions pour la chaîne de traction électrique. Ses livraisons dans les concessions françaises débuteront dès la fin du mois de mars 2025.