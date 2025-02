Cette septième génération du Transporter, issue d'une collaboration avec Ford, progresse dans de nombreux domaines. Disponible en diesel et en électrique, avant une variante PHEV, le fourgon Volkswagen devrait atteindre 7 600 immatriculations en 2025.

En 2025, Volkswagen Véhicules France compte immatriculer 22 500 modèles, dont 7 600 Transporter et Caravelle. ©Volkswagen

Voilà le dernier-né de la famille des utilitaires Volkswagen : le Transporter. Diffusé à plus de 18 millions d'exemplaires depuis l'apparition du T1 de 1950, le fourgon VW vient compléter l'offre sur ce segment qui s'appuie maintenant sur trois piliers pour toujours mieux répondre aux usages. En effet, il y en a pour tous les goûts avec les Transporter/Caravelle, les Multivan/California et les ID. Buzz/ID. Buzz Cargo.

Ainsi armé, Volkswagen Véhicules Utilitaires escompte une croissance de 10 % de ses ventes mondiales en 2025 après un exercice 2024 stable avec 408 300 unités (-0,3 %). Naturellement, le nouveau Transporter sera un levier important pour atteindre cet objectif. L'année dernière, il a encore été la meilleure vente de la marque dans le monde avec 148 300 unités (-5,5 %).

La volonté de croissance est encore plus forte en France. L'état-major vise 35 % de mieux pour atteindre 22 500 livraisons (contre 16 645 en 2024). La doublette Transporter et Caravelle devrait atteindre 7 600 unités, avec environ 80 % du volume pour l'utilitaire et 20 % pour le transport de personnes. Preuve qu'il s'agit d'un modèle attendu, VW France a déjà enregistré plus de 1 500 commandes depuis leur ouverture en automne dernier.

Des mensurations en hausse

Fruit d'une collaboration avec Ford, comme les Amarok/Ranger et Caddy/Transit Connect, le Transporter doit beaucoup au Ford Transit Custom. Tous les deux sont produits dans l'usine turque de Ford Otosan, à Yeniköy.

Le VW se démarque par le dessin de sa face avant ou encore quelques modifications sur la planche de bord. Sous le capot, les mécaniques sont identiques, mais Volkswagen a fait le choix, sur l'offre diesel, d'ajouter une variante 150 ch là où Ford offre un 136 ch. Le bloc 2 litres diesel dans ses versions 110 et 170 ch est disponible pour les deux. Idem pour la boîte manuelle à six rapports et une automatique à huit rapports ainsi que pour la transmission intégrale. Une variante hybride rechargeable est également annoncée pour début 2026.

Au lancement, le fourgon VW est disponible en L1 et L2 (5,05 m et 5,45 m). Les H2 arriveront plus tard. La charge utile varie de 799 à 1 202 kg selon les versions au catalogue pour l'heure. Le volume de chargement atteint 5,8 m3 en L1 et 6,8 m3 en L2. Il pourra grimper jusqu'à 9 m3 en H2. Des valeurs supérieures à la génération précédente. L'utilitaire VW aura aussi, début 2026, une variante châssis double-cabine, que n'aura pas le Ford.

Le diesel encore loin devant

Les e-Transporter et e-Caravelle disposent d'une batterie de 64 kWh associée à des moteurs de 100 ou 210 kW (136 ou 286 ch). De quoi parcourir, pour le Transporter, entre 315 et 330 km selon le cycle mixte WLTP. Deux modèles qui apporteront leur écot, respectivement 450 et 400 unités (soit 12,5 % des ventes du modèle), à la montée en puissance de l'électrification des ventes.

Pour cette année 2025, VW Utilitaires vise, au global, une part de 18 % contre 7 % l'année dernière. L'ID.Buzz sera un gros contributeur à cet objectif avec 3 300 immatriculations escomptées, dont 1 800 pour la version Cargo.

Mais s'agissant du seul Transporter, le diesel a encore de beaux jours devant lui avec près de 80 % du mix. Le Transporter est, à équipement équivalent, plus cher de 7 % que le Transit Custom. Un positionnement que VW assume en ajoutant une garantie de 5 ans ou 150 000 km et en mettant en avant une meilleure valeur résiduelle qui lui permet notamment de proposer le Transporter TDI 110 ch à 250 HT au lancement (LLD 37 mois, apport 3 800 euros).

Cette nouvelle génération du Transporter, comme son jumeau technique, progresse dans de nombreux domaines (à l'exception du faisceau électrique apparent à l'arrière) et ne manque pas d'atouts. Reste maintenant à savoir si les clients VW seront sensibles ou non à ce partage qui est toutefois souvent la règle dans le VUL.

Un partage qui pourrait d'ailleurs arriver pour le prochain Crafter. Le prochain grand fourgon, attendu pour 2027/2028, va être développé par Volkswagen en s'appuyant sur les synergies du groupe, notamment avec MAN. Mais le constructeur ne ferme pas la porte si un autre constructeur souhaite entrer dans le projet. Le Crafter devrait reposer sur une nouvelle plateforme qui pourrait aussi être utilisée par un fourgon plus petit. Le T8, enfin la 8e génération du Transporter, pourrait donc redevenir un produit Volkswagen à part entière. À suivre.