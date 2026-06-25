Adel Zerrouk prend la direction commerciale de Seat et Cupra France

Un nouveau chef du département commerce arrive chez Seat et Cupra France. Il s’agit d’Adel Zerrouk, 45 ans, qui évoluait depuis 2020 en tant que directeur de Seat et Cupra au sein de la Centrale automobile chérifienne, l’importateur des marques du groupe Volkswagen au Maroc.

Avant cela, de 2015 à 2017, il a officié pour le compte de Peugeot en tant que directeur commerce et marketing en Algérie. Il fut ensuite responsable de zone chez Stellantis, en charge du marché marocain pour les marques Peugeot, Citroën et DS.

Avant son expérience chez Stellantis, il avait évolué pour le compte de Seat en tant que responsable de marque en Algérie, et ce pendant huit ans. À compter du 1er juillet 2026, Adel Zerrouk succédera donc à Sébastien Daudier, qui est nommé directeur des flottes de Volkswagen Financial Services.

"Je suis très heureux d’accueillir Adel au sein de l’équipe, son expérience de plus de 20 ans nous sera très précieuse pour continuer à piloter le développement commercial de nos deux marques Seat et Cupra", réagit Pedro Fondevilla, directeur général Seat et Cupra France.