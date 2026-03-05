Stellantis met ses véhicules utilitaires électriques au prix du diesel

Publié le 5 mars 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 3 min de lecture

Jusqu’à fin juin 2026, Stellantis Pro One propose des versions 100 % électriques de toute sa gamme de fourgons compacts et moyens aux mêmes loyers que leurs équivalents diesel en Europe. Un pari audacieux pour le constructeur qui souhaite accélérer la transition énergétique de ses clients professionnels.

En alignant les prix des utilitaires à batterie sur ceux roulant au diesel, Stellantis Pro One souhaite aider ses clients professionnels à franchir le cap de l'électrique. ©Stellantis

L’électrique au prix du diesel ? Stellantis Pro One tente le pari. La business unit du constructeur dédiée aux véhicules utilitaires vient en effet de lancer une nouvelle campagne commerciale proposant des utilitaires électriques à des loyers équivalents à ceux des versions diesel. Cette offre est disponible jusqu'au 30 juin 2026 dans toute l’Europe. En France, ces offres sont proposées dans le cadre de l’opération commerciale "Jours Pro". Cette dernière s'applique sur toute la gamme de fourgons électriques compacts et de taille moyenne de Stellantis Pro One, comprenant les Citroën Berlingo et Jumpy, les Fiat Professional Doblò et Scudo, les Opel Combo et Vivaro, ainsi que les Peugeot Partner et Expert. La Citroën ë-C3 VU électrique est elle aussi proposée au loyer de la version thermique. Éric Laforge, Stellantis Pro One : "Le marché n'est pas prêt à suivre la trajectoire imposée par la Commission européenne" Avec cette initiative, le constructeur souhaite donc stimuler la demande des véhicules utilitaires 100 % électriques, jugés encore trop chers, et accélérer la transition énergétique de ses clients professionnels. Dans le même temps, Stellantis Pro One s’offre également le moyen de réduire ses émissions de CO2, en augmentant son mix de vente en électrique. Le groupe actionnerait-il ce levier pour se prémunir contre d’éventuelles sanctions introduites par les nouvelles normes CAFE ? "Avec cette campagne, Stellantis Pro One prend une mesure concrète pour accompagner les professionnels à chaque étape de leur transition vers l’électrification", a déclaré Eric Laforge, responsable monde de Stellantis Pro One. Qui poursuit : "En proposant des véhicules utilitaires électriques à batterie au même loyer que les véhicules diesel, nous rendons la mobilité électrique accessible et réaliste pour tous nos clients professionnels." Les offres électriques aux prix des offres thermiques : Modèle Type de financement Durée/kilométrage Loyer mensuel Apport/1er loyer Loyer Citroën Berlingo Van Crédit-bail 60 mois

Electrique : 75 000 km

Diesel : 50 000 km 129 € HT 4 800 € Electrique

=

Diesel Peugeot Partner Crédit-bail 60 mois

Electrique : 75 000 km

Diesel : 50 000 km 215 € HT Sans apport Electrique

=

Diesel Opel Combo Cargo LLD 60 mois

Electrique : 75 000 km

Diesel : 75 000 km 135 € HT 5 000 € Electrique

=

Diesel Fiat Doblò LLD 60 mois

Electrique : 75 000 km

Diesel : 75 000 km 135 € HT 5 000 € Electrique

=

Diesel Citroën C3 Société Turbo 100ch

Ou

Citroën C3 VU Van N1

(Stricte 2 places non convertible) Crédit-bail 48 mois

et

40 000 km 129 € HT 4 442 € Electrique

=

Thermique

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.