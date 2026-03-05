Stellantis met ses véhicules utilitaires électriques au prix du diesel
Publié le 5 mars 2026
L’électrique au prix du diesel ? Stellantis Pro One tente le pari. La business unit du constructeur dédiée aux véhicules utilitaires vient en effet de lancer une nouvelle campagne commerciale proposant des utilitaires électriques à des loyers équivalents à ceux des versions diesel. Cette offre est disponible jusqu'au 30 juin 2026 dans toute l’Europe.
En France, ces offres sont proposées dans le cadre de l’opération commerciale "Jours Pro". Cette dernière s'applique sur toute la gamme de fourgons électriques compacts et de taille moyenne de Stellantis Pro One, comprenant les Citroën Berlingo et Jumpy, les Fiat Professional Doblò et Scudo, les Opel Combo et Vivaro, ainsi que les Peugeot Partner et Expert. La Citroën ë-C3 VU électrique est elle aussi proposée au loyer de la version thermique.
Avec cette initiative, le constructeur souhaite donc stimuler la demande des véhicules utilitaires 100 % électriques, jugés encore trop chers, et accélérer la transition énergétique de ses clients professionnels. Dans le même temps, Stellantis Pro One s’offre également le moyen de réduire ses émissions de CO2, en augmentant son mix de vente en électrique. Le groupe actionnerait-il ce levier pour se prémunir contre d’éventuelles sanctions introduites par les nouvelles normes CAFE ?
"Avec cette campagne, Stellantis Pro One prend une mesure concrète pour accompagner les professionnels à chaque étape de leur transition vers l’électrification", a déclaré Eric Laforge, responsable monde de Stellantis Pro One. Qui poursuit : "En proposant des véhicules utilitaires électriques à batterie au même loyer que les véhicules diesel, nous rendons la mobilité électrique accessible et réaliste pour tous nos clients professionnels."
Les offres électriques aux prix des offres thermiques :
|Modèle
|Type de financement
|Durée/kilométrage
|Loyer mensuel
|Apport/1er loyer
|Loyer
|Citroën Berlingo Van
|Crédit-bail
|60 mois
Electrique : 75 000 km
Diesel : 50 000 km
|129 € HT
|4 800 €
|Electrique
=
Diesel
|Peugeot Partner
|Crédit-bail
|60 mois
Electrique : 75 000 km
Diesel : 50 000 km
|215 € HT
|Sans apport
|Electrique
=
Diesel
|Opel Combo Cargo
|LLD
|60 mois
Electrique : 75 000 km
Diesel : 75 000 km
|135 € HT
|5 000 €
|Electrique
=
Diesel
|Fiat Doblò
|LLD
|60 mois
Electrique : 75 000 km
Diesel : 75 000 km
|135 € HT
|5 000 €
|Electrique
=
Diesel
|Citroën C3 Société Turbo 100ch
Ou
Citroën C3 VU Van N1
(Stricte 2 places non convertible)
|Crédit-bail
|48 mois
et
40 000 km
|129 € HT
|4 442 €
|Electrique
=
Thermique
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.