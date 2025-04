CleanMob lève 1,3 million d’euros pour accélérer son expansion

La start-up française spécialisée dans la télématique annonce une levée de fonds de 1,3 million d’euros. Ces capitaux frais devraient permettre à CleanMob d’accélérer son développement commercial et d’atteindre les 50 000 véhicules connectés à sa plateforme d’ici à 2027.

Salah et Khalil El Hajji, cofondateurs de CleanMob. ©CleanMob

Fondée en 2020 par deux frères, Salah et Khalil El Hajji, la start-up CleanMob a développé son activité avec une approche innovante de la télématique. Fini les boîtiers à installer, l’entreprise française propose une solution connectée et rapide à déployer. Un service qui est même accessible pour les véhicules non connectés, et ce, grâce à l’intelligence artificielle et à une technologie de capteurs virtuels.

Afin de maintenir son avance technologique et surtout d’accélérer son expansion, CleanMob annonce avoir réalisé sa première levée de fonds de 1,3 million d’euros. Ces nouveaux capitaux apportés par BPI France, 212Founders by CDG Invest, MNF Ventures, Tremplin Capital et quatre business angels de renom marquent donc une étape importante dans le développement de la start-up française.

50 000 véhicules connectés d’ici à 2027

Grâce à cette levée de fonds, CleanMob ambitionne d’atteindre les 50 000 véhicules connectés d’ici à 2027. L’entreprise entend pour cela accélérer son développement commercial en ciblant les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes.

La start-up française ambitionne ainsi de s’imposer comme un acteur clé de la télématique, en proposant une alternative efficace et évolutive aux solutions existantes. En effet, alors que la télématique s’appuie historiquement sur des boîtiers additionnels, souvent lourds à installer, ainsi que sur des données parfois peu précises, CleanMob a fait le choix, dès ses débuts, de proposer une solution sans installation supplémentaire.

"Le soutien de nos investisseurs démontre l’intérêt et la pertinence de notre modèle et de notre technologie, et nous donne les moyens d’accélérer notre croissance sur le marché français. Nous visons à imposer CleanMob comme la référence incontournable de la télématique automobile nouvelle génération", souligne son cofondateur Salah El Hajji.