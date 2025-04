Qui est CleanMob, ce nouvel acteur français de la télématique ?

Lancée en 2020, la start-up CleanMob a développé son activité avec une approche innovante de la télématique. Fini les boîtiers à installer, l’entreprise française propose une solution connectée et rapide à déployer. Un service qui est même accessible pour les véhicules non connectés, et ce, grâce à l’intelligence artificielle et à une technologie de capteurs virtuels.

Salah El Hajji, cofondateur et président de CleanMob. ©CleanMob

Offrir aux gestionnaires une solution connectée, fiable et rapide pour piloter leur flotte automobile efficacement. Voici l’ambition de CleanMob. Fondée en 2020 par deux frères, Salah et Khalil El Hajji, la start-up française a construit sa réputation sur une approche modernisée de la télématique, lui permettant de s’imposer rapidement sur ce marché.

En effet, alors que la télématique s’appuie historiquement sur des boîtiers additionnels, souvent lourds à installer, ainsi que sur des données parfois peu précises, CleanMob a fait le choix, dès ses débuts, de proposer une solution sans installation supplémentaire. Son cofondateur et directeur général, Salah El Hajji, ingénieur de formation, revient sur les prémices de sa société.

"J’ai travaillé pendant sept ans chez Volvo Group et c’est au cours de cette période que j’ai pu me rendre compte de l’engouement autour du véhicule connecté. Les constructeurs ont alors commencé à équiper nativement leurs véhicules avec des boîtiers, mais les acteurs de la télématique se sont contentés d'exploiter les données de la prise OBD sans enrichissement notable, avec des logiciels peu intuitifs et des données pas toujours exploitables", témoigne Salah El Hajji.

Qui poursuit : "De nombreux gestionnaires de flotte nous ont expliqué que les données générées par certains outils télématiques en place n’étaient forcément pas très fiables : des chiffres de consommation de carburant peu plausibles, des scores de conduite qui étaient décorrélés de la réalité, ou encore des données importantes qui leur manquaient pour certains de leur véhicule, en particulier sur les nouvelles motorisations bas carbone."

Un accès à 25 marques automobiles

Pour répondre à ces problématiques rencontrées par les gestionnaires de flotte, les deux frères ont donc décidé d’unir leurs compétences pour créer une solution de télématique sans boîtier, alliant R&D automobile et data science. "Nous avons décidé de mélanger le monde de la télématique automobile, qui consiste à récupérer de la donnée brute à grande échelle, à celui de la R&D qui, de son côté, va traiter la data avec des algorithmes", commente le directeur général de CleanMob.

Ainsi, la start-up française ne se contente pas seulement de récolter les données brutes pour les gestionnaires de flotte, mais elle se charge également de les traiter, de les enrichir et de les fiabiliser. "Notre travail auprès des gestionnaires consiste donc à traduire la data brute recueillie via les véhicules connectés, et à leur apporter une expertise qui leur permette de bien traiter les données et de piloter leur flotte en prenant les bonnes décisions", détaille Salah El Hajji.

CleanMob dispose pour cela d’un portefeuille qui couvre à date près de 25 constructeurs automobiles, parmi lesquels figurent notamment le groupe Stellantis, Renault/Dacia, Volkswagen, BMW/Mini, Tesla, Mercedes-Benz ou encore Toyota/Lexus… "Nous achetons les données directement auprès des constructeurs. Mais nous avons aussi besoin du consentement du propriétaire du véhicule pour récupérer les données", nous précise-t-il.

Un travail d’uniformisation des données

En parallèle, la start-up française réalise aussi un travail d’uniformisation des data récoltées. Car en fonction du constructeur, certaines informations peuvent, en effet, être incomplètes ou ne pas être calculées de la même manière, rendant dès lors leur exploitation et leur comparaison difficiles pour le gestionnaire de flotte.

"Nous devons d’abord réaliser un travail d’agrégation des données data récoltées car, selon le constructeur, celles-ci ne disposent pas forcément des mêmes unités de mesure. La vitesse en mille par heure (mph) peut par exemple être convertie en kilomètre heure (km/h) ou la température en degré Fahrenheit (°F) en degré Celsius (°C). Sans ce travail, cela peut s’avérer être un réel problème pour le gestionnaire de flotte car il a besoin d’avoir accès à des données homogènes sur sa plateforme de suivi", explique le directeur général de CleanMob.

Quid des véhicules non connectés ?

D’autre part, l’entreprise peut également générer des données fiables pour les véhicules non connectés, grâce à la technologie de capteurs virtuels développée par CleanMob. Celle-ci combine alors des algorithmes de machine learning, des modèles physiques et de la modélisation numérique, avec les données des capteurs du smartphone professionnel des conducteurs (accéléromètre, gyroscope, GPS).

Grâce à cette technologie, l’installation d’un boîtier n’est plus nécessaire, et le déploiement de la solution s’effectue en moins de 72 h. "Chez CleanMob, nous utilisons une technologie de capteurs virtuels qui nous permet de reconstituer, avec les données existantes, la data qu’il nous manque indépendamment des marques et sans avoir besoin de boîtier supplémentaire. Et c’est clairement pour nous un élément qui nous permet de nous différencier des autres acteurs du marché", déclare Salah El Hajji.

Un accompagnement sur tous les fronts

Pour un pilotage efficace, CleanMob met en plus à disposition des gestionnaires de flotte une plateforme web qui centralise toutes les informations relatives à leur flotte. Le tableau de bord intelligent permet donc aux clients de la start-up d’obtenir une analyse de leurs véhicules, ainsi qu’un suivi de la maintenance du parc.

L’utilisateur de la plateforme peut dès lors recevoir des alertes concernant le kilométrage de la flotte en temps réel, connaître les consommations réelles d’énergies (carburant et/ou électrique), être informé des futurs entretiens à réaliser ou encore des éventuels dépassements de la loi de roulage afin d’ajuster les contrats de location longue durée et éviter les pénalités.

Par ailleurs, CleanMob propose également un module de planification de l’électrification, permettant aux entreprises d’évaluer précisément l’impact opérationnel et financier du passage à l’électrique. Pour cette évaluation, l’entreprise utilise des jumeaux numériques (répliques virtuelles des véhicules) pour mettre en corrélation l’historique des trajets, les options de recharge (publique/privée) et les conditions réelles (température ambiante, style de conduite, caractéristiques de la batterie…).

Les gestionnaires obtiennent ainsi, via la plateforme de CleanMob, des préconisations sur les véhicules les plus adaptés à l’électrification en fonction des usages du client, des besoins en recharge associés (domicile, bureau, ou publique) et des durées de détention. "Cette approche fondée sur la modélisation de l’environnement réel et la simulation par jumeaux numériques, permet à nos clients de ne plus prendre des décisions sur des «moyennes» mais sur des prédictions fiables minimisant ainsi l’impact opérationnel et l’explosion des coûts", conclut Salah El Hajji.