Dossier IA – Les flottes se préparent à la révolution dans la télématique

Dans un secteur en pleine mu­tation, la maîtrise des don­nées s’impose comme l’un des principaux enjeux de la stratégie des flottes automobiles. Alors que les édi­teurs de logiciels de gestion travaillent à l’amélioration constante de leurs outils, la précision et la fiabilité des données collectées émergent comme un impéra­tif incontournable pour toute analyse et prise de décision.

Ainsi, d’après une ré­cente étude de Geotab, 81 % des gestion­naires de flotte européens font confiance aux données pour prendre des décisions stratégiques. Sur cet échantillon, 40 % soulignent, par ailleurs, le besoin d’outils basés sur l’intelligence artificielle (IA) et d’un accès plus rapide aux données pour améliorer leur efficacité.

L’IA présente donc un potentiel significatif dans l’op­timisation et le traitement des data, no­tamment dans le domaine de la téléma­tique embarquée, où son impact a d’ores et déjà été mesuré.

Un assistant pour les gestionnaires de flotte

Depuis plus d’un an, le télématicien ca­nadien Geotab travaille sur un nouvel outil basé sur l’intelligence artificielle, permettant aux gestionnaires de flotte de réduire considérablement leur temps passé à la recherche d’informations. Cette technologie optimise, en effet, le traitement et la classification des don­nées récoltées, offrant dès lors un réel gain de temps aux opérateurs de flotte.

"Le gestionnaire de flotte qui utilise les outils Geotab n’est pas forcément un ex­pert des data ou une personne capable de faire des tableaux Excel croisés dyna­miques compliqués. L’intelligence artifi­cielle est donc là pour lui simplifier la vie car cet outil est conçu pour aller piocher les bonnes ressources au bon endroit, le tout en très peu de temps. C’est une tech­nologie vraiment révolutionnaire car l’IA est un outil extrêmement puissant dans le traitement et la vérification des don­nées", explique François Denis, direc­teur général France de Geotab.

De son côté, la société française de té­lématique SuiviDeFlotte a également développé son propre outil basé sur l’IA, afin d’améliorer les scores d’éco­conduite des conducteurs, mais aussi de détecter les fraudes au carburant.

Disponible d’ici à fin 2025, il recensera ainsi toutes les stations‑service fran­çaises et s’appuiera sur la capacité des réservoirs des véhicules pour identifier d’éventuels abus.

Mais l’intelligence ar­tificielle au sein de la télématique ne se résume pas à ce seul domaine d’applica­tion. En effet, l’IA peut avoir la capacité de prédire quand les véhicules d’un parc auront besoin d’être entretenus. C’est ce que l’on appelle la "maintenance prédic­tive".

Ces prévisions sont ainsi basées sur des données en temps réel et des mesures de performance historiques et non sur les programmes d’entretien traditionnels, qui conduisent souvent à des contrôles inutiles ou, à l’inverse, à des pannes inattendues.

"L’intelligence artificielle de Geotab se base sur les don­nées de la société, mais avec en plus une fonction prédictive. La grande richesse de Geotab est, en effet, de pouvoir comparer une entreprise, sa base de données et ses véhicules à un ensemble de 4,5 millions de véhicules connectés. Cela va donc permettre aux gestionnaires de flotte de pouvoir dégager des tendances et d’obte­nir des données bien plus intelligentes, en anticipant par exemple la panne future de certains véhicules", conclut le direc­teur général France de Geotab.