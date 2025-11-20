Chez Flexis, les services connectés précèdent les véhicules

La coentreprise de Renault, Volvo Group et CMA CGM ne compte pas se limiter à la commercialisation de sa future gamme d’utilitaires électriques, qui n’interviendra d’ailleurs pas avant fin 2026. Flexis se positionne en acteur global de la mobilité et le prouve avec le lancement de ses premiers services connectés multimarques.

Philippe Divry a dévoilé les premiers services commercialisés par Flexis à l'occasion du salon Solutrans. ©Flexis

Si Renault a profité du salon Solutrans pour dévoiler en grande pompe la nouvelle génération du Trafic électrique, Flexis s’est montré plus discret. La coentreprise de Renault, Volvo Group et CMA CGM a préféré parler gestion de flotte et services connectés multimarques.

Les deux structures suivent pourtant le même calendrier et le même plan produits. Chez Flexis, le Trafic E-Tech Electric s’appellera Panel Van et sera commercialisé au même moment, pas avant fin 2026. Les déclinaisons châssis-cabine et livraison urbaine arriveront dans un second temps, courant 2027. Des échéances encore lointaines.

Premiers clients signés

Ce qui ne l’empêche pas d’annoncer la signature d’une trentaine de lettres d’intention avec des futurs clients, tels que Colis Privé et GLS France, ce qui représente un "potentiel de plusieurs milliers de véhicules", annonce Philippe Divry, le président de Flexis.

Viennent s’ajouter des discussions avancées avec une centaine de prospects, partout en Europe. Pour achever de les convaincre, Flexis prévoit de mettre à leur disposition une cinquantaine de véhicules de présérie en 2026.

En attendant, Flexis avance donc un autre pion, celui de son offre de services née de pilotes menés avec ses premiers clients sur leur flotte actuelle. "Elle est disponible dès aujourd’hui", prévient le dirigeant, pour qui "c’est un moyen de montrer leur capacité à apporter de la valeur, même sur des flottes composées de véhicules concurrents et de modèles thermiques."

Dans ce cadre, l’entreprise a noué deux partenariats. L’un avec Geotab, leader mondial de la télématique, l’autre avec Ampeco, spécialiste des plateformes de gestion de recharge pour véhicules électriques.

Équipe de "fleet advisors"

"Le principal défi des flottes modernes est de gérer des véhicules provenant de différentes marques, dont beaucoup ne sont pas nativement connectés, constate Christoph Ludewig, vice-président EMEA chez Geotab. La technologie et la plateforme ouverte de Geotab sont conçues précisément pour répondre à ce besoin, en harmonisant des flux de données hétérogènes en une source unique et puissante."

Les données ainsi récoltées vont permettre à Flexis d’accompagner les clients dans l’optimisation de leur flotte. "Le fait est que les gestionnaires de flotte se retrouvent souvent seuls face à leurs datas, estime Philippe Divry, ils n’ont pas le temps de les exploiter, de les analyser et d’en tirer les enseignements. C’est là que nous intervenons, avec nos experts, pour voir ce qui ne va pas et identifier les actions à mener".

Anticipation des pannes, gestion des dérives kilométriques et bien d’autres points clés font l'objet d'une surveillance. Les fleet advisors de Flexis se rendent également chaque mois dans les dépôts des clients pour pousser la relation encore plus loin.

Ensuite, avec Ampeco, Flexis se dit en mesure de soutenir des opérations de recharge intégrées afin de réduire le coût total de possession. "Les flottes de livraison du dernier kilomètre ont besoin d’infrastructures de recharge évolutives, interopérables, et sur lesquelles elles peuvent compter chaque jour. Notre plateforme permet à Flexis d’intégrer la recharge directement au cœur de leurs opérations", explique Orlin Radev, directeur général d’Ampeco.

Résultats probants

Aux dires de Philippe Divry, les premiers pilotes ont débouché sur des résultats probants. "Nous avons réussi à faire économiser plus de 20 000 euros en seulement trois mois à l’un de nos clients opérateurs, qui utilisait 25 véhicules", confie le patron de Flexis. L’optimisation des recharges de batteries a notamment permis d’augmenter la disponibilité de ses véhicules.

Il est annoncé que cette offre de services sera encore plus poussée avec les futurs véhicules commercialisés par Flexis, grâce à leur architecture SDV (software defined vehicle). "De véritables ordinateurs sur roues", assure Philippe Divry.

Et de conclure ainsi : "Si nous nous comportons comme un constructeur qui veut seulement pousser ses véhicules avec un peu de services autour, avec une offre captive, alors nous ne répondrons pas aux problèmes opérationnels du client". Une approche qui ne manquera pas de susciter l’intérêt.